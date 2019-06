Být otcem – to chce odvahu

Je to již pěkných pár let, kdy při návštěvě v Německu ráno chlapi vzali špacírku, klobouk a důstojný oděv a atmosféra byla náhle sváteční. Co se děje? To je nějaký státní svátek? Odpověď mne překvapila – Den mužů! No dobrá – chlapi se přes den mírně »upravili« a oslavovalo se zdatně. V neděli byl ale den daleko významnější. Den otců. Proč je tento den významný? Bojují snad otcové za prosazení svých práv? Ano. Jen se o tom moc nemluví. Soud totiž děti při rozvodu – pokud nedojde k dohodě – zpravidla svěří matce. Teď pominu fyziologické předpoklady, které chlapy z některých rodičovských radostí jednoduše vyřazují. Snad jen Diovi mohla vystoupit Athéna z hlavy v plné zbroji.

Přesto se otců – těch uvědomělých – v poslední době v našich krajích poněkud nedostává. V čem spočívá problém? Mama hotel je krásné zařízení. A na rande se dá přece občas zajít. Sehnat byt je navíc poměrně cenově málo dostupná operace. Mladí mužové moc nesportují – kontrolní sondy mezi potenciálními branci ukazují jejich klesající formu.

Mnoho mladých »si nejdříve chce užít života« a sexuologové hlásí problémy s plodností mužů již před třicítkou. Řada »nových« profesí spočívá v sedavé kancelářské práci – mnohdy i z pohodlí domova. To fyzické kondici nepřidá.

Největší problém je ale úplně změněná priorita prací pro otce. Nejdříve přichází na řadu miminko. Noční buzení, přebalování, praní a žehlení titěrností, příprava prvních polívčiček. A tak je i méně času na vztah rodičů. Není divu, že dnešní mladí otcové ne vždy uspějí v této náročné roli. Chce to plno odvahy a vytrvalosti.

Tak tedy všem, kteří již uspěli nebo se odhodlali či odhodlají uspět, přeje jeden z otců dodatečně všechno nejlepší!

Jaromír KOHLÍČEK