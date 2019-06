O příplatcích pojišťoven na brýle trochu jinak…

V Haló novinách jsem si přečetla článek o »Růžových brýlích«. Již 46 let pracuji jako oční optik-optometrista, nejprve u státního podniku Oční optika. V roce 2001 byla naše provozovna dána do aukce a provozovnu vydražil profesí zedník. Nemám samozřejmě nic proti jakýmkoliv řemeslníkům, ba naopak, pokud svoji práci dělají poctivě. Jenže práce zedníka a optika asi spolu moc nesouvisí. Pokud jsme s kolegyní chtěly zůstat tím, na co jsme řádně za velkého finančního přispění rodičů vystudovaly (tehdy byla jedna jediná škola v republice), musely jsme se stát OSVČ - osoby samostatně výdělečně činné. Zadlužila jsem se s manželem na další desítky let, protože zakoupit přístroje a vybavení pro poctivé vykonávání této profese není otázka několika tisíců.

Svoji práci jsem milovala a mám ráda dodnes, i když v dnešní době je to již o něčem docela jiném. Poctivě jsem dále studovala, plnila program celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, i když zisk bodů byl náročný nejen časově, ale i finančně. Několikadenní školení znamenalo nejen poplatky za ubytování a poplatky pro školitele, ale především uzavření provozovny. Nepříjemné pro zákazníky, kteří se zrovna rozhodli pro nákup brýlí, a prodejna byla z důvodu školení zavřena a pro nás to znamenalo v několika dalších dnech nehledět na čas a dohonit práci, která se sama neudělala.

To jenom na úvod. A co se týká příplatků na brýle? Pojišťovna doplácí pro každého pojištěnce staršího patnácti let částku 150 Kč na obrubu a 51 Kč, resp. 111 Kč, na jednu brýlovou čočku.

Tato částka, tedy 252 nebo 372 Kč, je na dobu tří let. Ze své dlouholeté praxe vím, že třeba důchodci si chodí pro nové brýle v průměru jednou za pět let. Tudíž výše uvedená částka na příspěvek od pojišťovny je v průměru 0,15 Kč na den. Myslím si, že pro mnohé pacienty, kteří potřebují brýle, je daleko závažnější, že je - třeba jako u nás v okrese Tábor - žádný z očních lékařů jako nového pacienta nepřijme pro naplněnou kapacitu. To nemluvím o objednací době, která se pohybuje od tří měsíců výše, a také se stane, že sestra řekne: Zkuste si zavolat začátkem dalšího čtvrtletí...

Nejhorší situace je ale u dětí. Na našich provozovnách provádíme screeningové vyšetření dětí od jednoho roku věku. V průměru každé osmé dítě potřebuje vyšetření očním lékařem. Kam ale děti poslat, když nikdo nové pacienty nepřijímá? A když se nepodchytí oční vada do tří let, je potom následná léčba málo efektivní a pomalá, někdy vlastně už není zlepšení možné. Proč jsem tedy přivítala, že byly zrušeny příplatky pro základní oční diagnózy na brýle a ponechány příplatky dětem a zrakově těžce postiženým?

V dnešní době v nestátních zdravotnických zařízeních, která jsme vybudovali na některých pracovištích v očních optikách, pracují odborně erudovaní pracovníci-optometristé, kteří při vyšetřeních používají nejmodernější vyšetřovací přístroje. Výhodou pro pacienty je krátká objednací doba (někdy jsou vyšetřeni i bez objednání), dále časově zvýhodněná možnost domluvy ohledně brýlí, tedy vyšetření zraku nejen do dálky a blízka, ale také na různé, např. pracovní vzdálenosti apod. Pacient má možnost si různé typy skel přímo vyzkoušet a zjistit tak, jestli by mu případně dražší skla vyhovovala. Někdy se kvůli očním onemocněním nepodaří najít vhodné brýle. Každý pacient je vždy upozorněn na to, že naše vyšetření nenahrazuje plné oční vyšetření, a proto je důležité objednat se k očnímu lékaři k vyloučení očních nemocí. Pokud ubude v očních ordinacích pacientů, kteří přicházejí hlavně kvůli brýlím, bude mít oční lékař více času na důkladné vyšetření pacientů a diagnostiku nemocí. Takto spolupracují lékaři s optometristy, například v Německu, Švýcarsku i jinde.

Zrak je nejcennější lidský smysl a tak, pokud bude na péči o něj v očních ordinacích více času, lékaři se budou moci věnovat jenom medicíně, a ne fyzice, o které vlastně brýle jsou. Přibude spokojených pacientů a ubude nervozity lékařů, které straší přeplněná čekárna.

A co se týká drahých brýlí? Pacient má možnost vybrat si prodejnu, která mu bude vyhovovat nejen po finanční stránce, ale hlavně také po kvalitě práce vystudovaného personálu a s tím souvisejícího výrobku v podobě brýlí, které budou odpovídat jeho požadavkům. A optikům ubude práce stále se měnícího měsíčního vyúčtování receptů pojišťovnám a přibude čas, kdy se budou moci ještě více věnovat svým zákazníkům.

Růžena DOMOVÁ, oční optička, optometristka (Soběslav)