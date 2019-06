Návrh určený pražské radnici

Podle sochaře Váni a jeho druhů, respektive těch, co stojí za jeho »iniciativou«, a dokonce ji zřejmě platí, je nutné obnovit na Staroměstském náměstí Mariánský sloup. Protože jeho stavební a sochařské části k dispozici nejsou, pracoval zmíněný sochař údajně deset let na vytvoření repliky. Sehnal si kvádry, dopravil do ateliéru, opracoval a zajistil dopravu po lodi náležitě propagovanou Českou televizí ke Karlovu mostu v Praze. Člověku se chce až plakat, pomyslí-li si, jak se musel zadlužit, aby své rozhodnutí, které, pokud se uskuteční, z něj udělá významného sochaře, dovedl do konce. Musel sehnat různá potvrzení, aby přesvědčil památkáře, stavební úřad a samotného tehdejšího radního Wolfa z KDU-ČSL a dostal povolení. Potom komunisty nasáklí zastupitelé schválili usnesení, jímž jeho iniciativu zastavili. Dokonce radní Wolf měl oznámit všem, že je to všechno jinak. Neudělal to. Proč také? Také on počítal s tím, že přijdou volby a noví zastupitelé budou vstřícnější, než byli ti dřívější. Měl možná pravdu. Uvidíme.

Mám však návrh. Ten by problém odporu poněkud pozměnil a jistě by s ním všichni souhlasili. Postavit v místech, kde stálo popravčí lešení, na němž byli hrůzným způsobem popraveni čeští pánové, památník. Sochařských prací by se jistě velmi rád ujal pan Váňa, protože by to nebyla nějaká replika, ale autorské dílo. A dále znovuobnovit Krocínovu renesanční kašnu vybudovanou ze Sliveneckého mramoru mezi lety 1591 až 1596 za purkmistra Václava Krocína st. z Drahobeje, jež po více než dvě stě let nabízela Pražanům vodu. Tvůrcem byl zřejmě Jindřich Beránek – Pražák, jeden z nejvýznamnějších kameníků v době Rudolfa II. a samotné sochy mistr L. W., jehož známe jen zkratkou. Nejde o nic divného. V Národní galerii najdete v části věnované umění za Rudolfa II. obrazy a plastiky podepsané monogramy. Přitom jde o díla světové úrovně.

Ta kašna vzhledem k nedostatečné údržbě v 19. století chátrala, až se vedení pražské radnice, na rozdíl od té dnešní, mající zřejmě dosti peněz, rozhodlo kašnu přes protesty rozebrat. Kameny z ní se zčásti poztrácely, zčásti se podařilo zachránit do dnešních dob a jsou uloženy v Lapidáriu Národního muzea. K dispozici je prý tak třetina. Ostatní by bylo nutné doplnit. Jelikož pan Váňa má už své zkušenosti, doporučil bych podepsat smlouvu s ním. Protože jsme zřejmě technologicky lepší než stavebníci a údržbáři z dávné minulosti, jistě by ve spárech po dvou stech let neúdržby neprotékala a nabídla by osvěžení turistům z celého světa, kteří navštíví Prahu. Kašna by se mohla stát konkurencí slavných kašen z Itálie, protože málokdo má dnes něco podobného z doby vrcholné renesance na některém z hlavních náměstí.

Pak i ten Mariánský sloup by se tu možná ztratil, protože takových sloupů je v Evropě a jižní Americe dost.

A… ještě bych nechal na Týnském chrámu znovuinstalovat sochu Jiřího z Poděbrad. Asi by už nebyl ze zlata, protože nevěřím, že by katolická církev ho v rámci dalších restitucí tentokrát v opačném gardu, než jsou ty dnešní, vrátila, aby z něj mohla být odlita Jiříkova socha. Pak konečně by na Týnském chrámu mezi dvěma věžemi zase našel své místo a místo po něm by konečně už nebylo prázdné k ostudě nás všech Pražáků i Nepražáků.

Jaroslav KOJZAR