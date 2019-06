Venezuela, Puerto La Cruz. FOTO - pixabay

Nezvykle vyvážený venezuelský rozbor

K tématu Venezuely, které naše mainstreamová masmédia, včetně těch veřejnoprávních, pojímají většinou jednostranně protimadurovsky, bylo možné nedávno objevit jeden z nejlepších odborných textů vůbec, a to na portále ČT24, ovšem v rubrice Názory!

Rozbor »Černobílé vidění světa. Krize ve Venezuele není bojem dobra proti zlu« napsal Radovan Dluhy-Smith, jenž od roku 2008 přednáší na katedře rozvojových a environmentálních studií Univerzity Palackého v Olomouci. Studoval a žil v USA, zúčastnil se mj. rozvojových projektů v Ekvádoru a Mexiku. Byl konzultantem OSN ve Vídni.

Svůj text autor psal na sklonku května, kdy už bylo jasné, že pokus o státní převrat Washingtonem oficiálně podporované venezuelské opozici nevyšel. A právě na to, proč pravicová opozice v čele s Juanem Guaidóem už dávno nepřebrala otěže v postchávezovské, na ropu a zlato bohaté zemi, hledal odpovědi i Dluhy-Smith. Analýzy pravicových komentátorů, kteří dokonce vyzývají k vojenskému zásahu proti Madurově režimu, Dluhy-Smith odmítá. A snaží se hledat dlouhodobé příčiny. »Je mylné vinit za krizi jen neúspěšný experiment socialismu pro 21. století, který před 20 lety zavedl Hugo Chávez. Opravdové příčiny jsou mnohem hlubší,« otvírá nadějně svůj fundovaný rozbor na serveru ČT24 autor. Připomíná, že Venezuela i za 200 let své existence není politicky a ekonomicky suverénní zemí. »Krátce po získání nezávislosti to byli britští bankéři a němečtí průmyslníci, kteří ve spolupráci s místní elitou ovládali dění ve Venezuele. Plantáže kávy, kakaa a cukrové třtiny znamenaly pro tyto zájmové skupiny velké zisky, zatímco zbytek obyvatelstva žil v chudobě. Korupce a klientelismus kvetl a země se logicky dostala do dluhové krize, protože Evropané chtěli splatit své investice a půjčky. To vedlo na začátku minulého století k vojenské blokádě,« shrnuje v úvodu Dluhy-Smith.

Punc US nadřazenosti

Připomíná zároveň, že postoj USA k této evropské intervenci měl už tehdy punc nadřazenosti. A USA přijaly v roce 1904 tzv. Rooseveltův dodatek, který rozpoutal proti Latinské Americe (a nejen proti ní) agresivní a rozpínavou zahraniční politiku. To nejsou slova Haló novin, ale slova Dluhy-Smithe ze serveru ČT24… Píše o jasné strategii Washingtonu prosazovat své zájmy i za cenu vojenského vměšování a podkopávání pokusů o nastolení demokracie – nikoli tedy, že by USA demokracii tak toužebně vyvážely, jak se dlouhodobě tváří, ale naopak!

Ropu začaly ve Venezuele americké firmy těžit už před 100 lety. A fungovalo to až do Chávezova nástupu… Ten byl možný mj. kvůli tzv. úsporným opatřením neoliberálních pravicových vlád, které zemi do hluboké krize dovedly jako první! Chudoba se od 70. let podle Dluhyho-Smithe zdvojnásobila a před nástupem Cháveze činila v roce 1999 70 %. S tím souvisela i jedna z největších nerovností na světě. Protesty těch dole policie a armáda řešily extrémní brutalitou. A aktivisty tyto svévolně zabíjely, nezákonně zadržovaly a v celách mučily! Demonstrace si vyžádaly na 2000 zraněných, při nepokojích zemřelo 300-4000 lidí podle odhadů… Přesné číslo je podle autora spekulativní kvůli pohřbívání do masových hrobů, kam byly oběti ukládány anonymně. Dovedete si něco podobného představit dnes, ze strany Madurovy vlády? Co by následovalo? A tehdy? Pohoda, jako by se nechumelilo.

Myslíte, že USA tehdy za to uvalovaly na Caracas nějaké sankce? Naopak. Za pomoci MMF a Světové banky násilný pravicový režim podpořily půjčkami za stovky milionů USD.

Ekonomická válka

Dluhy-Smith připomíná, že podle amerického profesora Gabriela Hetlanda se vše obrátilo po vítězství socialisty Cháveze. Už tam začala ekonomická válka USA vůči Venezuele. Už tam začaly záměrné sabotáže venezuelské ekonomiky. Autor se proto táže, jak by se situace vyvíjela nebýt toho, nebýt »zdrcujícího finančního embarga«?! Nedávná studie mj. známého amerického ekonoma Jeffreyho Sachse, na kterou se Dluhy-Smith odkazuje, uvádí, že sankce Západu vyústily během jediného roku ve smrt 40 000 Venezuelanů. S tím souhlasí i bývalý zpravodaj OSN Alfred de Zayas. Podle toho jsou sankce porušením mezinárodního práva s cílem nezákonně svrhnout demokraticky zvolenou Madurovu vládu.

Chávezova ekonomika si naopak i přes podpásovky Západu vedla dobře. Inflace do 20 %, nezaměstnanost pod 10 %, chudoba, nerovnost a podvýživa klesly o polovinu. Soukromý sektor přitom rostl více než veřejný. Žádná jiná ekonomika v oblasti podle autora nešlapala tak dobře. A díky tomuto odkazu se Maduro dodnes drží – i přes kritický aktuální stav. Pravici se totiž ve Venezuele věří ještě míň!

Dluhy-Smith nezamlčuje korupci a klientelismus, které se nepovedlo zredukovat, nepopírá autoritativní metody Madurovy vlády. Jenže ty jsou v Latinské Americe normální. A jinde než ve Venezuele je Západ jako překážku pro spolupráci nevnímá! Nevadí 250 000 obětí drogových válek v Mexiku jen za posledních 10 let, nevadí ekonomická krize v Argentině, nevadí s polovojenskými milicemi spolupracující krajně pravicový obdivovatel Pinochetova režimu, nelegitimně zvolený prezidentem vloni v Brazílii, který likviduje zbytky amazonských plic planety. O Kolumbii pak ani nemluvě.

Pravda není černo-bílá

Krizi ve Venezuele nelze proto podle autora plně pochopit bez výše uvedených problémů a souvislostí. Často se týkají celého kontinentu i zbytku světa. Krize tamního socialismu 21. století je podle Dluhyho-Smithe i krizí globálního systému. »Závislost systému na fosilních palivech, politická a ekonomická moc finančních institucí, zločinnost, korupce, úpadek demokracie či diktát ekonomického růstu přesahují hranice pravicových či levicových vlád a ideologií,« uzavírá pro server ČT24 autor.

