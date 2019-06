FOTO - pixabay

Češi souhlasí s eutanázií i potraty

Většina Čechů souhlasí s právem žen na umělé přerušení těhotenství i s uzákoněním eutanazie, tedy usmrcení nemocného člověka na vlastní žádost.

Vyplývá to z výsledků květnového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Právo na interrupci nyní podporuje 68 procent respondentů a právo na eutanazii 66 procent. Poměrně liberální postoj české veřejnosti k těmto otázkám se za několik posledních let výrazně nezměnil.

Sociologové zjišťovali i názory lidí na prostituci. Téměř třetina dotázaných občanů se přiklonila k tomu, že tato činnost by měla být zákonem povolena a upravena jako živnost. Názor, že poskytování sexuální služeb za úplatu má být úplně zakázáno, vyjádřila přibližně pětina české veřejnosti (21 procent).

Názor, že žena sama má mít právo rozhodnou se, zda má být její těhotenství ukončeno, se častěji objevoval u žen, respondentů do 45 let věku, lidí, kteří se nehlásí k žádné církvi a těch, kteří se na škále politické orientace hlásí k pravici. Nesouhlas s eutanazií častěji vyjádřili lidé římskokatolického a protestantského vyznání.

Názory na interrupci a eutanazii spolu podle autorů průzkumu vzájemně souvisí. Respondenti zastávající názor, že právo rozhodnout o přerušení vlastního těhotenství má mít žena sama, také významně častěji souhlasí s uzákoněním eutanazie. Podobně se překrývají i negativní postoje k oběma otázkám.

Názory na zákonnou úpravu prostituce jsou v české společnosti podle analytiků CVVM pestré. Téměř třetina oslovených občanů se přiklonila k tomu, že sexuální služby by měly být zákonem povoleny a upraveny jako živnost. Jen o málo nižší podíl respondentů (28 procent) si ale myslí, že by měl být víceméně zachován současný stav. Tedy že poskytování sexuálních služeb za úplatu není třeba upravovat zákonem, stačí, když zákon postihuje kriminalitu spojenou s organizovanou prostitucí, jako je kuplířství, obchodování s lidmi, nucení k prostituci a podobně. »Názor, že by poskytování sexuálních služeb za úplatu mělo být zcela zakázáno, a měli by být postihováni jak ti, kdo takové služby nabízejí, tak ti, kdo je využívají, vyjadřuje v současnosti přibližně pětina české veřejnosti,« uvedlo CVVM.

Souhlas s povolením a upravením prostituce jako živnosti častěji vyjádřili muži, ženy se naopak častěji vyslovily pro úplný zákaz poskytování sexuálních služeb. Úplný zákaz prostituce častěji prosazují lidé starší 60 let a věřící. Za legalizaci prostituce a její uzákonění jako živnosti se častěji vyslovili obyvatelé Prahy a Karlovarského kraje a ti, kteří se řadí k pravici.

(cik)