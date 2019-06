Rusko si energetiku chrání

Hypotetickou možnost kybernetické války mezi Ruskem a Spojenými státy včera v reakci na zprávy o hackerských útocích na ruské energetické sítě připustil kremelský mluvčí Dmitrij Peskov.

Reagoval na nedávný článek amerického listu The New York Times, podle něhož USA v posledním roce zvýšily počet počítačových útoků na energetický systém Ruska. Americký list napsal, že tajné služby USA se od roku 2012 snaží do ruských sítí propašovat programy, s jejichž přispěním by bylo možné sbírat data. Američané se zároveň s »dříve nebývalou agresivitou« snaží do systému dostat škodlivé programy, s nimiž by bylo možné vyřadit z činnosti části energetického systému. Informace amerického listu svědčí o »hypotetické možnosti« kybernetické války a vojenských kybernetických akcí proti Rusku, řekl mluvčí Peskov. Prohlásil, že ruské životně důležité hospodářské objekty byly a jsou vystaveny kybernetickým útokům vedeným ze zahraničí. Příslušné ruské úřady s tím neustále bojují a snaží se zabránit tomu, aby citlivé sféry ruské ekonomiky byly poškozeny.

Podle mluvčího ruského ministerstva energetiky úroveň bezpečnostního zajištění je vysoká. »Většina kriticky důležitých energetických zařízení je napojena na státní ochranný systém,« citovala včera agentura TASS mluvčího ministerstva. Rizika podle něj likvidují experti s použitím domácích technologií. »V současné době žádné informace o útocích na energetické objekty ministerstvo nemá,« řekl mluvčí.

Článek v The New York Times v neděli vyvolal, jak jsme včera informovali, pobouřenou reakci prezidenta Donalda Trumpa. Newyorský list v reakci na prezidentovy útoky na Twitteru napsal, že s obsahem článku byli seznámeni bezpečnostní experti americké vlády, kteří proti zveřejnění nic nenamítali.

(čtk)