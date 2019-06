FOTO - pixabay

Trump zaostává

Volební štáb prezidenta Donalda Trumpa přerušil spolupráci s třemi společnostmi pro průzkum veřejného mínění, které v neveřejné interní anketě zjistily zaostávání šéfa Bílého domu za kandidátem demokratů Joe Bidenem.

Napsal to list The New York Times. Trumpa prý rozhořčilo, že nepříznivé výsledky, jejichž existenci prezident výslovně popřel, se dostaly do médií. Hlavu státu budou Američané opět volit v listopadu příštího roku. Štáb, který připravuje obhajobu Trumpova prezidentského mandátu, si nechal provést průzkum v 17 amerických státech. V několika státech považovaných za klíčové pro výsledek voleb Trump neuspěl v souboji s Bidenem, který je považován za jeho hlavního soupeře v táboře dvaceti demokratických kandidátů. Trump by například podle průzkumů za Bidenem zaostal o víc než deset procent v Michiganu, Wisconsinu nebo Pensylvánii.

Ještě koncem minulého týdne Trump tvrdil, že žádné průzkumy nebyly. O víkendu ale televize ABC přinesla jejich výsledky, podle nichž by Trump volby v příštím roce prohrál i na Floridě, považované za rozhodující stát. Skutečnost, že výsledky, určené jen pro vnitřní potřebu Trumpova týmu, se dostaly do médií, prezidenta pobouřila, píše The New York Times.

(čtk)