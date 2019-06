Děsnej věk

Měla jsem docela náročný víkend. Bráška se loučil se svobodou a manžel slavil čtyřicet. Nechci psát o rodinných slávách a bolavé hlavě. Spíš o tom, jak si při každém takovém životním milníku člověk uvědomí, jak ten čas šíleně letí.

Když mě bylo patnáct, chtěla jsem změnit svět. Myslela jsem, že jen mládí a elán dokážou zázraky. Když mi bylo dvacet, na svět jsem kašlala, měla jsem ten svůj. A lidé ve věku čtyřiceti a výš byli kdesi za zenitem mého rozhledu. Ale pak přišla práce, samostatné bydlení, vážné a vážnější známosti, svatba, děti… A i když si připadám pořád stejná, i mě bude za pár čtyřicet…

Přibyly jen zkušenosti, změny úhlu pohledu na mnoho věcí, a zodpovědnost nejen za sebe, ale i za své děti a rodinu. Z mnohých mnou zažitých věcí se stává historie.

A to je možná to, co táhne lidi na demonstrace. Nejen že chtějí tvořit dějiny super formou zábavy. Koncert s LED obrazovkami a super reproduktory po celé Letné za minimálně milion a půl se vstupem zadarmo? Kdo by to při dnešních cenách většiny kulturních akcí nebral (pobavila mě například pozvánka na koncert k 30. výročí sametové revoluce s účastí Jana Křížka, Vojty Dyka a samozřejmě s Martou Kubišovou. Za 800 až 1600 – nekupte to. Takové akce by přeci měly být zadarmo jako tenkrát, nebo ne? Ale cena je vlastně normální, jen nevím, kdo dnes dá deset i dvacet procent platu či důchodu za jeden kulturní večer pro dva?)

Ale problém je i jinde. Mnozí totiž, tak jako kdysi já, mají ve svém věku za to, že historie začala teprve jejich narozením. A je to vlastně v pořádku, protože kdybychom tenkrát tušili, do čeho se pouštíme, spousty věcí bychom si rozmysleli a nepodnikli. Včetně třeba manželství a dětí, že?

Jenže něco jiného je, když jde o nás samotné, a něco jiného je, když se mícháme do věcí »vyššího významu«. Neměli bychom dělat věci jen proto, že se to dělá, že se to od nás očekává, že to dělají všichni okolo nás, nebo že cítíme srdcem, že tak to má být. Když opakujeme to, co křičí dav, měli bychom se zeptat sami sebe, jestli tomu věříme a ROZUMíme. A co tím chceme docílit. Nejen »změnu«, ale konkrétně. Koho za koho? A jak? Protože ať se demonstruje, jak chce a kde chce, zatím ještě nikdo nahlas neřekl, kdo si koho chce vlastně vzít a co si od svazku slibuje. Tady by, myslím, bylo záhodno minimálně tušit, do čeho jdeme, ne?

Poučme se z historie. Je mnohem starší než my.

Helena KOČOVÁ