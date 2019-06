Migrace - problém humanity či obav?

Masivní a nekončící příliv migrantů do Evropy doprovázený invazí nového náboženství a kontroverzního způsobu života vyvolává u původní populace oprávněně pocit potenciálního ohrožení. A to i u nás navzdory tomu, že naše republika je dosud stranou exodu z Blízkého východu i západní Afriky. To nás ale nesmí ukonejšit, nýbrž aktivizovat k přijímání funkčních opatření pro účinné omezení negativních dopadů krizí, které nepochybně přijdou. Skutečnost, že dosud nejsme zavalení migrační vlnou, nevyplývá z toho, že by nás běženci všech kategorií chtěli ušetřit, nýbrž zcela pragmaticky proto, že pro ně nejsme z pohledu jejich sociálních zájmů a jistot dostatečně atraktivní. To se ale může velmi rychle změnit.

Někteří politici situaci podceňují a zdůrazňují přísun nové pracovní síly, příznivý vliv na populační vývoj a humanitární hledisko, jiní naopak s odkazem na rasové konflikty v západní Evropě zdůrazňují velké společenské riziko migrace. Z migrace se stává politikum a lidé zbytečně trpí obavami. Je na místě pokládat odpůrce migrace za xenofoby, polofašisty apod.? A ty, kteří je po vzoru Angely Merkelové vítají a spatřují v nich pozitivní přínos pro naši ekonomiku i kulturu, za humanisty? Budou-li tady a nastane-li ekonomická krize, budeme jim vyplácet podle nařízení Evropské komise sociální podporu ve výši německé? Jak asi budou spokojeni naši lidé bydlící v sousedství migrantů?

Je logické, že komunisté nemohou problém ignorovat. Bylo by to v rozporu s naší identitou. Nemůžeme ale akceptovat nesmyslné názory z Evropské komise, které nejsou ani humánní, ani koncepční. Přiznejme si, že v době velmi sofistikovaných bezpečnostních opatření nemůže být problém invazi migrantů účinně zabránit. Problém je v tom, že vládci Evropské unie ani jejich vládci z řad nadnárodních monopolů vlastně zájem o uklidnění situace z politického i ekonomického hlediska nemají, neboť by to mohlo ohrozit jejich kšeft. Máme dost bohaté zkušenosti z toho, jak se chová kapitál, když mu snížení napětí v kterékoliv části světa ohrožuje zisky.

Kapitalistické řešení migračního problému pouze prohlubuje bídu migrantů a do místa jejich nového usídlení přináší rizika nepokojů. Možná je to i cíl: oslabit hospodářského konkurenta. Pro levici vidím důležitý vpravdě historický úkol: připravit pro Evropský parlament konzistentní řešení migračního problému založené na principu lidských práv a svobod, mírovém řešení válečných konfliktů a důsledném přenosu aktivního boje za odstranění příčin migrace přímo do země původu.

Ladislav ŠAFRÁNEK