Když vás půjdou miliony...

Když nás půjdou miliony, všichni proti větru, každý ujde ten svůj metr, dáme metr k metru. Kde je síla zpátečníků, kde je síla větru? Proti proudu postoupíme o sta kilometrů!

Do této burcující písně Voskovce a Wericha s hudbou Jaroslava Ježka z jedné z her jejich Osvobozeného divadla ve 30. letech minulého století, pochopitelně s levicovým zaměřením, jsem si dovolil dodat svou interpunkci.

Pokud si Miliony chvilek… zvolí tuto píseň za svou hymnu, pak budu od nich žádat autorskopíarový podíl za námět.

Jinak už se těším na demošku na Letné, odkud Miliony chvilek potáhnou na Pražský hrad. Jen bych chtěl upozornit mimopražské účastníky demonstrace, že na Hrad je to pár stovek metrů směrem ke stanici metra Hradčanská a pak doleva a po pár dalších stovkách metrů jste tam a máte možnost ke svržení krále a jeho podkoních. Přitom budu zvědav, jak se zachová Hradní stráž ve svých maškarních uniformách, aby ty rozhořčené Miliony chvilek zvládla. Ale asi ji Chvilky pravdomluvně a láskyplně shodí do Nerudovy ulice nebo do Jeleního příkopu, drže se také krvelačného apelu jistého dobrodruha, že nejlepší by bylo krále a jeho podkoní podřezat.

Ony ty Chvilky pohrozily, že když se svrhnout krále a jeho podkoní povedlo v Listopadu, tak to bude hračka i dnes. V tom případě si dovoluji skromný podotek. Svržení krále a jeho mnoha podkoních v tom roce osmdesátém devátém předcházela celorepubliková generální stávka! Což bylo umožněno tím, že všechny továrny patřily Lidu (pozor, neplést s Lidlem), a proto jejich management se zadkem staženým strachem, avšak již s vyhlídkou na budoucí vytunelované ohromné zisky, dvouhodinové přerušení práce umožnil.

Jenže dnes? Budou se chtít vůbec ti neinformovaní mimopražští tupáci s Chvilkami radovat ze stávkového nicnedělání, když mají jistě svých starostí - jak zaplatit hypotéky, dluhy, jak uživit rodinu - dost? Ale hlavně: všechny ty montovny, železárny, ocelárny, doly, hutě, podniky, firmičky a gigamarkety atd. jsou v soukromých rukách a mozcích v drtivé většině zahraničních, a těm budou naše české problémy s králem a jeho podkoními ukradené. Takže jejich odpověď se dá očekávat. Generálně stávkovat se vám zachtělo, holoubkové – i když právo na to máte? Takže po pár dnech: Hajdy z mého vlastnictví, najdu si místo vás jinou holotu – mezi hordami migrantů si určitě pár ochotných pracovat za českou almužnu vyberu.

A proto jsem zvědav, zda se Milionu chvilek podaří zverbovat ty další miliony, co ochotně půjdou proti větru. Ale také bych rád věděl, kdo dnes jsou ti zpátečníci, o nichž zpívali V+W blahé paměti (pokud jejich jména Chvilkám vůbec něco říkají), ale především – odkud ten vítr vlastně fouká...

Miroslav KANTEK