Polsko podlehlo kampani USA

V poslední době v Polsku sílí hlasy, které poukazují na vojenské nebezpečí ze strany Ruska. Polsko tak přijalo program prudkého navýšení své armády, kdy do budoucna počítá s vybudováním vojenské základny pro asi tisícovku vojáků Spojených států a zároveň ponese i veškeré náklady na její vybudování. Jedná se tedy především o výstavbu vojenského letiště, které by se dalo použít za účelem dislokace sil na cvičení a nečekané události. Rovněž má být zřízen štáb americké divize a nasazeny jednotky pro speciální operace na podporu leteckých, pozemních a námořních operací. Polsko by mělo zabezpečit i infrastrukturu pro zajištění přítomnosti bojového oddílu tankové brigády, brigády vojenského letectva a praporu na zabezpečení operací. Také by mělo nakoupit americké stíhací letouny F-35 a na základně umístit i armádní drony Reaper.

Tato dohoda byla předmětem setkání polského prezidenta Andrzeje Dudy a prezidenta Spojených států Donalda Trumpa ve Washingtonu, při němž americký prezident uvedl, že Spojené státy neuvažují vyslat další vojenské jednotky do Evropy. Ke zvýšení počtu vojáků v Polsku by mělo dojít v důsledku přesunu sil z Německa nebo jiných míst.

Předmětnou dohodu však kritizoval bývalý polský prezident a laureát Nobelovy ceny míru z roku 1983 Lech Walesa, který považuje zřízení základny za nesmysl. Mimo jiné uvedl: »Všemi zbraněmi na světě můžeme jedenáctkrát zničit život na naší planetě Zemi, tolik máme dohromady zbraní. A někteří dokonce soudí, že to může být dvanáctkrát. Stačí, když nás ty zbraně mají možnost zabít jedenáctkrát, po dvanácté to už nebude třeba.«

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov prohlásil, že rozmístění americké vojenské základny na území Polska bude přímým porušením základního paktu Rusko-NATO a Ruská federace se bude muset podle toho zařídit. Předseda branného výboru dolní komory ruského parlamentu Vladimir Šamanov agentuře Interfax řekl, že Rusko v případě rozmístění amerických dronů v Polsku přijme odvetná opatření. »Útočné bezpilotní aparáty jsou srovnatelné s raketami středního doletu, což znamená, že se mohou stát nosiči jaderných zbraní,« upozornil poslanec.

V Polsku tedy v brzké době zřejmě vyrostou nové americké základny a spolu s nimi se zvýší i počet amerických vojáků na polském území s cílem zastrašit Rusko.

Je jasné, že Polsko naivně podlehlo americké kampani zaměřené na určité evropské státy, která však nikomu, kromě Spojených států, nic dobrého nepřináší. USA si dlouhodobě hledají v Evropě spojence na to, aby s nimi mohly manipulovat, jak se jim zlíbí.

Otázkou zůstává, na kolik tady jde ještě pořád o vzájemnou spolupráci. USA jen potřebují figurky, se kterými by mohly soupeřit s Ruskem na šachovnici zvané Evropa. Kdo na to vše doplatí? Samozřejmě jen a jen evropské státy. Žel, tedy my všichni!

Zcela zásadní nespokojenost s plánem na vybudování stálé základny USA podle očekávání vyjádřila Moskva, která konstatovala, že stálá přítomnost USA v blízkosti Ruska ji nutí posílit svou vlastní vojenskou přítomnost poblíž polských hranic. V důsledku toho bude Varšava přímo ve středu mezi Ruskem a Spojenými státy ve stále ostřejší konfrontaci mezi velmocemi.

Ani občané zemí, kde se dosud tyto základny nacházejí, nevnímají pozitivně riziko z dopadu jaderných hlavic přímo na svá území, proto vznikají další základny v zemích, které přistoupily do NATO později. A česká politická reprezentace uvažuje opět o možnosti vyhovět záměru reprezentace USA a udělat i z České republiky živý štít při silovém prosazování amerických zájmů, například při útoku na Rusko.

KSČM důrazně nesouhlasí s vybudováním základny na území Polska, neboť to považuje za ohrožení míru v Evropě.

Zdeněk MARŠÍČEK