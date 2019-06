FOTO - archiv

Bude se hlasovat o nedůvěře vládě

Opoziční strany ODS, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN vyvolají hlasování o nedůvěře vládě. Dostatečný počet podpisů již mají. SPD vládě nedůvěru vysloví také. Poslanci ČSSD naopak kabinet podpoří. KSČM se rozhodne po zasedání výkonného výboru v pátek.

Opozice žádost o svolání schůze předloží předsedovy Sněmovny v pátek. Očekává, že ten na příští týden svolá schůzi, jak mu to ukládá Ústava. Opozice chce konání schůze k nedůvěře vládě v příštím týdnu i kvůli tomu, aby se jí mohl účastnit premiér Andrej Babiš (ANO). Tento čtvrtek a pátek bude Babiš na summitu Evropské unie v Bruselu.

Pro vyslovení nedůvěry vládě je třeba 101 hlasů, proto by pětice stran potřebovala pro úspěch i hlasy dalších sněmovních frakcí, tedy SPD, ČSSD, ANO nebo KSČM. Podle předsedy Pirátů Ivana Bartoše strany oslovily SPD a ČSSD, zda by byly ochotny hlasovat proti kabinetu. SPD souhlasila. V tiskové zprávě hnutí SPD uvedlo, že důvěru vládě dát nemůže, ovšem nikoli kvůli premiérovi, ale kvůli účasti ČSSD. »Hnutí SPD žádá odchod ČSSD z vlády a sestavení nové vlády vítězem voleb na základě odborných nominantů, která bude prosazovat také programové priority SPD. Takovou vládu je hnutí SPD ochotno podpořit. V případě střetu zájmů premiéra Babiše je pro nás zásadní stanovisko českých národních orgánů, zda došlo k porušení zákona, či nikoliv,« uvedlo hnutí.

Naopak ČSSD kabinet, v němž sedí, potopit nechce. Ani jeden z poslanců ČSSD na včerejším jednání klubu nedal najevo, že bude hlasovat pro vyslovení nedůvěry vládě, řekl novinářům šéf sociálnědemokratických poslanců Jan Chvojka. Neočekává, že by se po pátečním jednání předsednictva strany situace změnila. »V pátek máme předsednictvo strany, tam určitě nějaká diskuse bude. Budou tam zástupci regionů, krajů, okresů, je možné, že někteří z těchto zástupců možná budou proti tomu, abychom setrvali ve vládě. Myslím ale, že převáží názor ve vládě zůstat,« doplnil Chvojka.

Poslanci KSČM, kteří vznik menšinové vlády tolerovali, požádají o stanovisko výkonný výbor a následně dají stanovisko jako klub, řekl novinářům poslanec KSČM Zdeněk Ondráček. V pátek se koná řádné jednání výkonného výboru, na kterém by měl být tento bod projednán. Výbor dává doporučující stanovisko, každý poslanec pak hlasuje podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, dodal Ondráček. Zajímavé ovšem je, že opoziční strany, které hlasování chtějí vyvolat, KSČM ani neoslovily. »Je to frakce ANO. Tam je debata zbytečná,« řekl na adresu KSČM s patřičnou dávkou agresivity vůdce ODS Petr Fiala.

Opozice vyvoláním hlasování o nedůvěře reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů předsedy vlády Andreje Babiše. Podle návrhu, který zveřejnila média, Babiš má nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz. České republice proto hrozí, že by mohla podle předběžné zprávy vracet do unijního rozpočtu několik milionů korun dotací, které Agrofert čerpal.

(ste)