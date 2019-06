FOTO - archiv

Čang Ťien-min, velvyslanec Číny v České republice, exkluzivně pro Haló noviny

Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá

Spojené státy americké nedávno oznámily zvýšení cel na další čínské produkty, avšak ti, co rozumí ekonomice, vědí, že zvyšování cel neřeší žádné problémy a že ten, kdo vyvolá obchodní válku, uškodí nejen ostatním, ale i sobě. Jak praví české přísloví – kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá.

Ekonomické třenice mezi Čínou a USA již trvají více než rok. USA během této doby uvalily zvýšená cla nejdříve na čínský dovoz v ročním objemu 50 miliard USD, který následně rozšířily na 200 miliard USD, a do budoucna hrozí dalším rozšířením až na zboží o hodnotě 300 miliard USD. Postoj čínské vlády v této záležitosti byl vždy zcela jasný. Čína trvá na řešení neshod pomocí dialogu a konzultací a toto úsilí je mezinárodnímu společenství jasně patrné. Ve vztahu k hrozbě amerických cel Čína dodržuje své závazky, do Spojených států vyslala za účelem vyjednávání vysoce postavenou delegaci a vykazuje maximálně otevřenou snahu o domluvu. Čínská strana je ochotna pokračovat v konzultacích i při přetrvávajících neshodách, avšak při jednání musí být respektovány zásady, je nutné držet slovo a dialog musí probíhat na základě vzájemného respektu a rovnocennosti. Čína má odhodlání i schopnosti hájit svá legitimní práva a zájmy. Obchodní válku Čína nechce a nemá zájem vést, ale rozhodně se jí nebojí a v případě nutnosti se nevzdá. Poté, co USA oznámily nové kolo cel na čínské zboží, oznámila i Čína svá protiopatření a také připravila komplexní reakci.

Eskalace obchodních třenic mezi Čínou a USA není v zájmu ani jedné ze stran, a navíc negativně ovlivní světovou ekonomiku, takže plně rozumíme souvisejícím obavám mezinárodního společenství. Ale kdo je iniciátorem nového kola čínsko-americké celní války, kdo ničí pravidla globálního volného obchodu, kdo zneužívá pojem »národní bezpečnost« k blokování zahraničních firem a kdo je také původcem rizika zhoršení vyhlídek světové ekonomiky, musí mezinárodní společenství posoudit samo. Konečný účet za obchodní válku zaplatí obyčejní spotřebitelé ve všech otevřených ekonomikách, kteří přes svou každodenní poctivou práci zaplatí zbytečně vysoké ceny za zboží, a kromě toho ztratí možnost užívat mnoho výsledků vědecko-technologického pokroku.

Aby se vyrovnala se zvýšeným vnějším tlakem, bude Čína usilovně pracovat na svých záležitostech. Nevyhnutelným důsledkem zvyšování objemu hospodářství je zpomalení tempa jeho růstu, ale současně poroste i schopnost ekonomiky ubránit se vnějším rizikům. V prvním čtvrtletí letošního roku vzrostla čínská ekonomika o 6,4 %, čímž se po čtrnácté čtvrtletí za sebou udržela v rozmezí 6,4 – 6,8 %, a podíl spotřebitelských výdajů na růstu dosáhl 65,1 %. Čína bude zároveň i nadále zvyšovat svou otevřenost, uvolňovat přístup na svůj trh, zlepšovat podnikatelské prostředí, posilovat ochranu duševního vlastnictví a vytvářet nový ekonomický model s vysokou úrovní otevřenosti vůči vnějšímu světu. Právě probíhají intenzivní přípravy na druhý ročník Čínského mezinárodního veletrhu dovozu a my doufáme, že české firmy využijí tuto platformu, aby do Číny exportovaly ještě více kvalitních produktů.

Čína a Evropská unie jako dvě velké důležité světové ekonomiky obě podporují multilateralismus, podporují budování otevřené světové ekonomiky a obě jsou proti jednostranným krokům a obchodnímu protekcionismu. Tyto zásady znamenají strategická rozhodnutí Číny a EU stojících před měnící se mezinárodní situací a také představují nutnou historickou odpovědnost vůči lidské společnosti. Česká republika se svou exportně orientovanou ekonomikou má s Čínou mnoho společných požadavků v ohledu na multilateralismus a volný obchod. Nejvyšší ústavní činitelé ČR se 22. května shodli, že jednoznačně odmítají protekcionistická opatření z jakékoli strany. Pevně věřím, že za společného úsilí mezinárodního společenství dosáhnou otevřená spolupráce a společný rozvoj vítězství.

(za)