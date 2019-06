FOTO - pixabay

Urychlení dopravních staveb jde pomalu

Ministerstvo dopravy chce, aby byla novela zákona o urychlení výstavby dopravní infrastruktury schválena nejpozději do konce roku.

Podle ministra dopravy Vladimíra Kremlíka (za ANO) je také potřeba prozkoumat možnost, jak urychlit výstavbu i v podmínkách současné legislativy. »Text novely zákona o urychlení výstavby infrastruktury bychom měli mít do konce června upravený podle připomínek legislativní rady vlády. Já bych si přál, abychom tuto novelu schválili nejpozději do konce letošního roku. Dále přezkoumáváme možnosti, jak v rámci stávajících legislativních podmínek stavby urychlit,« řekl Kremlík při setkání se zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Podle něho jde například o zkvalitnění projektové dokumentace, vyjasnění odpovědnosti nebo výkon technického dozoru investora na stavbě. »Další důležitá věc je nezbytnost jednat se spolky a sdruženími, které při soudních a správních řízeních uplatňují své nároky, jež se mohou z pohledu státu jevit jako obstrukční. V současné době takovéto jednání vede Ředitelství silnic a dálnic s obcí Dluhonice,« doplnil ministr.

Do života Dluhonic, městské části Přerova, zasáhne výrazně stavba dálnice D1. Loni v listopadu se do Dluhonic vydal premiér Andrej Babiš (ANO) s nabídkou kompenzací za stavbu. Dluhoničtí však v rušné debatě poukazovali na to, že dálnici v obci nechtějí a žádali, aby byla její trasa posunuta. Desetikilometrový úsek z Říkovic do Přerova, který má vést přes Dluhonice, je posledním chybějícím úsekem na D1 z Prahy přes Brno a Ostravu do Polska.

Dopravní výstavbu by mohly urychlit také práce v noci, podle Kremlíka je však problém v tom, že v řadě správních rozhodnutí je zákaz práce mezi 21. hodinou večerní a sedmou hodinou ranní, a to i na dálnicích. »A já se ptám, jestli je to skutečně důvodné. Budu o tom chtít jednat s ministrem zdravotnictví Adamem Vojtěchem. Další problém je ovšem ve vztahu k obalovnám, které jsou často v obcích nebo blízkém okolí. Na dálnicích by se třeba teoreticky pracovat dalo. Ale je otázka, zda by to bylo skutečně efektivní, pokud by z obalovny nebylo možné přivézt materiál,« dodal Kremlík.

Ministerstvo dopravy už dříve uvedlo, že v příštím programovém období 2021 až 2027 by operační program Doprava měl dostat zhruba 100 miliard korun z evropských dotací, tedy o 20 miliard méně než v aktuálním období. Ovšem tyto peníze jsou vázány pouze na stavbu transevropských sítí. »Nedotkne se to tedy krajských silnic. Teď hledáme zdroje, ať už z Evropské investiční banky, Českomoravské záruční a rozvojové banky, evropských dotací a samozřejmě státního rozpočtu. Ale konkrétní čísla teď říkat nechci,« dodal Kremlík.

(ng)