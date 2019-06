Zleva Michael Hauser, Ľubica Kobová a Norbert Trenkle během prvního panelu konference »Komunistický manifest dnes«. FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ

Konference o Komunistickém manifestu

Komunistický manifest: historie, dědictví, kritika. SOK – Sdružení pro levicovou teorii připravilo s finanční podporou Nadace Rosy Luxemburgové jednodenní pražskou konferenci tohoto názvu, na níž se filosofové, historici a další odborníci věnovali aktualizaci jednoho z nejdůležitějších textů moderních dějin od Karla Marxe a Bedřicha Engelse.

Seminář se měl odehrát již v loňském roce, na který připadlo 170. výročí prvního vydání Komunistického manifestu (1848), ale okolnosti se vyvinuly tak, že se akce uskutečnila teprve letos, vysvětlil Haló novinám politolog Jan Májíček. Toto výročí by podle pořadatelů vloni zapadlo ve stínu Karla Marxe a jeho 200. výročí narození.

Komunistický manifest (KM) byl od doby vzniku obdivován i kritizován z různých hledisek, od konzervativců, anarchistů, z feministického či jiných hledisek, proto byla diskuse zaměřena na historický kontext jeho vzniku a dopadu ve střední Evropě, na jeho odkaz v současném komunistickém hnutí a jeho limity pro pochopení současného kapitalismu.

V první panelové diskusi hovořili filosof Akademie věd ČR docent Michael Hauser, německý filosof z tzv. skupiny Krisis-Group Norbert Trenkle a filosofka z Univerzity Karlovy Ľubica Kobová. Obsahy jejich přednášek jsou těžko přenositelné našim čtenářům a čtenářkám, protože vynikaly velkou odborností, kterou mohli ocenit opět jen filosofové. Hauser se zabýval »Znovuzrozením strašidla komunismu«, Trenkle je přesvědčen, že »Komunistický manifest je zastaralý« a Kobová se soustředila i na další socialisticko-feministické manifesty.

Středoevropské místo paměti

Témata pokračovala pro laiky, kteří nejsou vtaženi do světa filosofie, i v další části spíše odborně. Ukázaly to přednášky filosofa a sociologa Martina Brabce z Akademie věd ČR na téma Politický marxismus o Komunistickém manifestu či Juraje Halase, filosofa z Univerzity Komenského v Bratislavě (Manifest versus Kapitál).

Posluchačům levicového přesvědčení, kteří mají základní vědomosti o tomto stěžejním díle komunistického hnutí, byla nejpřístupnější až závěrečná část konference věnovaná vnímání KM v dělnickém hnutí před rokem 1914. Historik docent Jan Galandauer se věnoval tématu »Manifest a česká sociální demokracie před rokem 1914«. Filosofka Monika Wožniaková z Varšavské univerzity pohovořila o prvních edicích KM v Rusku. Tato mladá vědkyně odpověděla i na otázku Haló novin, zdali v Polsku, které je známo svou dekomunizací, je možné svobodně vědecky bádat v mezinárodním dělnickém a komunistickém hnutí. Připomeňme, že v Polsku je zakázáno používání symbolů komunistického hnutí, což se projevuje například i tím, že z rodného domu Rosy Luxemburgové v polské Zamošči zmizela pamětní deska. »Vědecký výzkum a umění zabývající se komunistickým hnutím je v Polsku svobodné a legální, něco jiného je podpora komunistických myšlenek v politice,« odpověděla Wožniaková.

Docent Stanislav Holubec, vědecký pracovník Oddělení dějin 20. století Historického ústavu AV ČR, uvedl Komunistický manifest jako středoevropské místo paměti. Někteří čeští intelektuálové první poloviny 19. století o vzniku KM věděli, například spisovatel a novinář Karel Sabina. Básník, novinář a filosof František Matouš Klácel psal Boženě Němcové Listy přítele k přítelkyni o původu socialismu a komunismu. Mnozí se o této korespondenci dozvěděli ve školních hodinách literatury. To, co psal Klácel Němcové, jež byla velmi silně sociálně orientována, nebyl výtah myšlenek z Komunistického manifestu, nýbrž obecně humanistické teze, kde pisatel vysvětloval teorii o ideálním uspořádání společnosti, doplnil na otázku naší zpravodajky Holubec.

Češi by jej považovali za sci-fi

»Kdyby Češi četli roku 1848 Komunistický manifest, mysleli by, že je to sci-fi,« řekl dále historik. Text nebyl v českém prostředí prakticky znám až do období Pařížské komuny (1871), kdy byl Karel Marx vnímán již jako významný intelektuál. První reflexe KM v našich zemích pocházejí až ze 70. let 19. století, ovšem kroužky příznivců Marxova a Engelsova díla byly omezené a působily v ilegalitě. »Například v Národních listech byl Marx považován za nepřítele civilizace. Byl to Němec a Žid, tedy z pohledu dobové české situace ‚někdo špatný‘,« vysvětlil Holubec.

První překlad Komunistického manifestu do češtiny vyšel mezi českými emigranty v New Yorku a pořídil jej Leopold Kochmann (1882). Na české půdě vyšel KM česky až roku 1898, ovšem toto první české vydání bylo autocenzurované. Teprve roku 1912 bylo v Čechách vydáno první nezkonfiskované a necenzurované.

Do roku 1900 bylo dělnické hnutí vnímáno jako hnutí Manifestu, pak se klíčovým symbolem stal Kapitál, aby se od roku 1918 stal opět ústředním Manifest, vysvětlil Holubec.

Konference se konala v prostorách Českého svazu vědeckotechnických společností na Novotného lávce.

(mh)