FOTO - pixabay

Berlín hlásí zmrazení nájemného

Senát Berlína včera v reakci na rozhořčení veřejnosti nad rostoucím nedostatkem dostupného bydlení schválil zmrazení nájemného na pět let. Oznámila to podle agentury Reuters Katrin Lompscherová, která ve vedení metropole zodpovídá za bydlení a rozvoj města.

Návrh zákona se očekává v říjnu, nabýt účinnosti by měl v lednu 2020, platit ale bude zpětně od 18. června. »Mělo by to být příkladem pro ostatní spolkové země,« řekla Lompscherová. »Nyní je na nich, aby zjistily, zda by taková opatření fungovala i pro ně,« dodala. Německá metropole Berlín má status spolkové země.

Akcie německých realitních společností v reakci zamířily dolů, například Deutsche Wohnen SE odpoledne ztrácela na frankfurtské burze 1,5 % a Vonovia SE 0,2 %.

Náklady na bydlení v německém hlavním městě, které dříve proslulo mimořádně nízkými životními náklady, se od roku 2011 téměř zdvojnásobily, neboť výstavba nedrží krok s růstem místní populace. Situace vyústila v masové demonstrace a požadavek referenda, které by Berlín přinutilo vyvlastnit byty velkých vlastníků.

Po sjednocení Německa v roce 1990 se Berlín stal magnetem pro umělce, hudebníky a studenty, které do metropole lákaly podprůměrné ceny bydlení. Na 85 % Berlíňanů dnes raději bydlí v nájmu než ve vlastní nemovitosti. V posledním desetiletí se ale ročně do města přistěhovalo 40 000 nových obyvatel, což zvedlo ceny nájmů astronomicky. Mnoho původních obyvatel si proto stěžuje, že má kvůli drahému bydlení potíže vyjít s penězi.

Opatření sice nabízí nájemníkům oddechový čas, nenabízí ale cestu ke zvýšení nabídky dostupného bydlení. Realitní experti a velcí majitelé nemovitostí jako Vonovia a Deutsche Wohnen podle agentury Bloomberg argumentují, že aby developeři mohli držet krok s poptávkou, více by jim pomohlo uvolnění stavebních předpisů.

Problém se netýká jen Berlína, demonstrace se v posledních měsících uskutečnily také ve Frankfurtu, v Kolíně nad Rýnem a ve Stuttgartu.

Přestože nájmy v německé metropoli značně stouply, v porovnání s Londýnem nebo Paříží jsou stále nízké. Dvoupokojový byt v módní čtvrti Prenzlauer Berg přijde na asi 1500 eur (přes 38 000 Kč) měsíčně, což je zhruba poloviční cena za obdobný byt v noblesní londýnské části Primrose Hill… Agenturní zpráva ČTK už ale neuvádí, jaké jsou v Berlíně, Paříži či Londýně průměrné platy.

(rom)