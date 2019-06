FOTO - pixabay

Kůrovec: temné vyhlídky

Pokud se naplní krizové scénáře, mohlo by být letos napadeno kůrovcem 500 000 hektarů smrkových lesů, což je polovina jejich rozlohy v ČR. Na setkání se středočeskými starosty to řekl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO).

Lesníci podle něj nyní čelí největší kůrovcové kalamitě v historii českých zemí. Odborníci a lesní hospodáři se podle něj shodují v tom, že nynější kůrovcová kalamita se nedá zastavit, ale jen zpomalit.

»Situace je opravdu vážná, ale je to zároveň výzva, abychom se podívali na to, jak by lesy měly vypadat v budoucnu,« uvedl ministr. Brabec upozornil na proměnu skladby českých lesů. Připomněl, že před nástupem císařovny Marie Terezie bylo v lesích 11 procent smrků, nyní je to podle něj v ČR 60 a na Vysočině 70 procent.

Ministr také varoval před suchem, které podle něj působí větší problémy než povodně. »Máme za sebou pět suchých let v kumulaci a v obcích vysychají studny. Tam, kde nevyschly 100, 150, 200 let, vyschly minulý a předminulý rok poprvé,« dodal Brabec.

O suchu se starosty hovořil i premiér Andre Babiš (ANO). Uvedl, že na zadržování vody v krajině by měly směřovat evropské dotace. Naopak podle Babiše nejsou potřeba peníze na různé semináře, workshopy a analýzy, což by se líbilo eurobyrokratům. Přesvědčit chce EU pomocí investičního plánu, na němž se stále pracuje.

Podle Babiše jsou nyní také důležitá vyjednávání o tom, kdo bude předsedou Evropské komise. Premiér připomněl, že šéf komise určuje portfolio komisařů a může i odmítnout kandidáta, kterého jednotlivé země navrhují. Babiš předpokládá, že ČR navrhne dosavadní evropskou komisařku Věru Jourovou, a upozornil na to, že předseda komise s tímto výběrem nemusí souhlasit. Dodal, že nový předseda komise měl mít vstřícný postoj i k visegrádské čtyřce, která je podle Babiše jednotná a hraje významnou roli v Evropě i Evropské radě.

Babiš též uvedl, že souhlasí s požadavkem Středočeského kraje na změnu rozpočtového určení daní, která by nejlidnatějšímu regionu v zemi zajistila větší příjmy přerozdělované ze státního rozpočtu. Hejtmanství by ale pro návrh mělo hledat podporu v Poslanecké sněmovně, není to záležitost vlády, řekl Babiš.

(ste)