Na Copa America úřadovalo hlavně video

Fotbalisté Brazílie remizovali na mistrovství Jižní Ameriky 0:0 s Venezuelou. Sudí neuznali favorizovanému domácímu týmu tři góly, z toho dva po zásazích videorozhodčího. Venezuelanům pomohlo video i v předchozím utkání s Peru, kdy je také uchránilo od dvou inkasovaných branek a zápas rovněž skončil bezbrankovou remízou.

»Ať žije videorozhodčí,« prohlásil rozjařeně trenér Rafael Dudamel po úterním duelu s Brazílií. »Tohle je pro nás historický výsledek,« dodal.

V prvním poločase neplatil gól Roberta Firmina kvůli faulu. Video se poprvé zkoumalo po brance střídajícího Gabriela Jesuse po hodině hry a odhalilo Firminův ofsajd, v závěru kvůli témuž porušení pravidel odvolali rozhodčí gól Philippa Coutinha.

Brazilští fanoušci, namlsaní úvodním hladkým vítězstvím nad Bolívií, tak opouštěli stadion v Salvadoru značně rozladění. Domácí tým nicméně zůstal v čele tabulky o skóre před Peru, s nímž se utká v sobotu. Do čtvrtfinále Copy América postoupí dvě mužstva z každé skupiny a dvě z třetích míst.

Obhájci titulu z USA vstoupili do fotbalového mistrovství Severní a Střední Ameriky jednoznačnou výhrou 4:0 nad Guyanou. V domácím prostředí v St. Paulu dvakrát skóroval Tyler Boyd, který hrál za Spojené státy teprve druhý zápas poté, co mu mezinárodní federace FIFA povolila "přestup" z rodného Nového Zélandu.

Další branky vstřelili Paul Arriola a Gyasi Zardes, který ale svůj gól z 55. minuty na 3:0 příliš neslavil. Arriolovu střelu totiž odvrátil obránce Terence Vancooten přímo do Zardesova obličeje, od nějž se míč prudce odrazil do sítě. "Dostal jsem pořádnou ránu do oka. Chvíli jsem měl pocit, že mám otřes mozku," prohlásil Zardes.

Guyaně patří ve světovém žebříčku až 177. místo a na Zlatém poháru hraje poprvé. Ve skupině ji ještě čekají zápasy s Panamou a Trinidadem.

xxx

Francouzští fotbalisté do 21 let neproměnili na mistrovství Evropy proti Anglii dvě penalty, ale díky dvěma gólům v závěru zápasu přece jen zvítězili 2:1. V 89. minutě vyrovnal Jonathan Ikone a v páté nastavené minutě si Aaron Wan-Bissaka vstřelil vlastní branku.

V Ceseně mohl Francii poslat do vedení v 25. minutě Moussa Dembele, jenže pokutový kop neproměnil. Po hodině hry zahodil další penaltu Houssem Aouar, to už Angličané vedli po brance Phila Fodena. Koncovku ale po vyloučení Hamzy Choudhuryho nezvládli a v úvodním utkání ve skupině C nezískali ani bod.

xxx

Brazilské fotbalistky obsadily na mistrovství světa ve Francii až třetí místo v základní skupině, přesto mají jistou účast v osmifinále. Po nečekané prohře s Austrálií si spolufavoritky šampionátu spravily ve Valenciennes chuť, nad Itálií zvítězily 1:0 a šest bodů jim k postupu bohatě stačilo.

Bývalá nejlepší hráčka světa Marta se ze hry proti italské obraně neprosadila, v 74. minutě se ale postavila k pokutovému kopu a rozšířila svoji rekordní bilanci z MS na 17 gólů. Italky díky nejlepšímu skóre udržely první místo, Australanky porazily Jamajku 4:1 a skončily druhé.

Copa América, mistrovství Jižní Ameriky ve fotbale v Brazílii

Skupina A: Brazílie - Venezuela 0:0

Peru - Bolívie 3:1 (1:1). Branky: 45. Guerrero, 55. Farfán, 90.+6 Flores - 28. Martins z pen.

1. Brazílie 2 1 1 0 3:0 4 2. Peru 2 1 1 0 3:1 4 3. Venezuela 2 0 2 0 0:0 2 4. Bolívie 2 0 0 2 1:6 0





Zlatý pohár, mistrovství Severní a Střední Ameriky ve fotbale

Skupina D:

Panama - Trinidad a Tobago 2:0 (0:0). Branky: 53. Cooper, 68. Bárcenas.

USA - Guyana 4:0 (1:0). Branky: 51. a 81. Boyd, 28. Arriola, 55. Zardes.

1. USA 1 1 0 0 4:0 3 2. Panama 1 1 0 0 2:0 3 3. Trinidad 1 0 0 1 0:2 0 4. Guyana 1 0 0 1 0:4 0





(red)