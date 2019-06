Buď z Arménie nebo Sev. Makedonie (Jablonec), Kazachstánu nebo Gruzie (MB)

Soupeři Jablonce a Mladé Boleslavi v EL budou z daleka

Fotbalisté Jablonce se ve 2. předkole Evropské ligy utkají s arménským Pjunikem Jerevan nebo severomakedonským celkem Škupi Skopje. Mladá Boleslav vyzve kazašský tým Ordabasy Šymkent nebo gruzínské Torpedo Kutaisi. Rozhodl o tom středeční los v sídle UEFA v Nyonu. Definitivně se oba české týmy dozvědí jména soupeřů 18. července, kdy jsou na programu odvety 1. předkola.

První zápasy 2. předkola se hrají 25. července. Jablonec začne venku, Mladá Boleslav doma. Odvety přijdou na řadu o týden později 1. srpna. Pražská Sparta byla nasazena až do třetího předkola a jméno soupeře se dozví 22. července.

Jablonec skončil v uplynulé ligové sezoně na čtvrtém místě a jistotu startu ve 2. předkole získal díky triumfu Slavie v domácím poháru. Mladá Boleslav si předkolo vybojovala v kvalifikačním utkání o Evropskou ligu nad Baníkem Ostrava. Předtím ve skupině o Evropu vyřadila Teplice a Zlín.

Jablonec si základní skupinu Evropské ligy premiérově zahrál v minulém ročníku. V konkurenci Dynama Kyjev, Rennes a Astany obsadil poslední místo.

Mladá Boleslav se v základní skupině Poháru UEFA představila dvakrát v sezonách 2006/2007 a 2007/2008, ale ani v jednom případě nepostoupila do jarní fáze.

Pjunik Jerevan obsadil v domácí soutěži druhou příčku. V sezoně 2011/2012 ve 2. předkole Ligy mistrů narazil na Plzeň, se kterou prohrál 0:4 a 1:5. Škupi, která se v evropských pohárech s žádným českým mužstvem dosud nestřetla, byla v lize čtvrtá.

»Je to pro nás neznámá. Pjunik se ale často objevuje v předkolech. Musíme je sledovat teď v prvním předkole, připravit se na to. Získáme o soupeřích informace a nemůžeme nikoho podcenit. České týmy se přesvědčily, že s mužstvy z těchto destinací to není nic jednoduchého,« citoval jablonecký web trenéra Petra Radu.

Torpedo Kutaisi skončilo v minulé sezoně třetí. V ročníku 2002/2003 se utkalo ve 2. předkole Ligy mistrů se Spartou, která vyhrála 2:1 a 3:0. Šymkent obsadil v domácí lize čtvrtou pozici a na český celek dosud nenarazil.

»Zajímaví soupeři s jiným pojetím fotbalu a jinou hráčskou mentalitou, než jsme zvyklí z domácí ligy. Těšíme se moc a cílem samozřejmě bude postup do dalšího předkola,« řekl pro klubový web mladoboleslavský kouč Jozef Weber.

»Chtěli jsme hrát evropský pohár a tak jsme museli počítat i s možností, že budeme cestovat do hodně vzdálených destinací. Bude to pro nás ekonomicky náročná cesta,« prohlásil klubový prezident Středočechů Josef Dufek.

(red)