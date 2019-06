Co potřebujeme?

Již delší dobu se u nás vede diskuse o tom, jaké vrtulníky má mít Armáda České republiky a proč nakupujeme a chceme zařadit další typ vrtulníku do výzbroje, když samotné USA provozují stroje řady Mi-8/17/171? Ty stroje jsou totiž tak dobré, že je používají na speciální operace, například v Afghánistánu, Iráku i jinde. Ale i další státy, jako je Maďarsko, také členský stát NATO, nedávno odkoupilo v SRN vyřazené »bitevníky« Mi-24P. Šlo o verzi Mi-24, kterou obdržela bývalá NVA DDR na konci 80. let. Po sjednocení Německa sice došlo k odstavení v podstatě nových Mi-24P, ale po téměř 30 letech stání několika strojů, je odkoupilo Maďarsko a nechalo je letos projít generální repasí přímo v Ruské federaci. Teď jsou zařazeny do výzbroje. Minimálně jednu maďarskou Mi-24P bylo možné vidět nedávno v Náměšti nad Oslavou na cvičení NATO.

Teď si tedy musíme položit otázku, proč máme kupovat americké stroje, které navíc budou dodány bez řízené výzbroje, když to povede navíc ke ztrátě schopností AČR? Mi-24 totiž používá řízené střely. K tomu ještě jeden faul z americké strany. Pokud jsme donedávna dodávali pro USA kabiny vrtulníků, tak tato výroba je z Aero Vodochody vzata zpět do USA, tak proč bychom si měli od někoho, kdo nemá o spolupráci s námi zájem, něco kupovat?

Do této doby AČR používá transportní Mi-17/171. Část Mi-171Š byla v LOMu modernizována a slouží pro potřeby našich speciálních sil. Sloužit budou minimálně ještě 10 let. Jak Mi-171 tak i Mi-24/35, které máme, mohou sloužit dlouhá léta a není důvod utrácet za nové!!! Pokud chceme větší kompatibilitu s NATO, mohou naši vojáci dosáhnout zástavbou jiného zařízení, optiky a vysílaček. To nemusíme opravdu nakupovat nic jiného a ještě od nesolidního obchodního partnera. Největší hloupostí v argumentaci některých vládních a tzv. pravicových expertů je, že nákupem v USA se odpoutáme od Ruska. Pravda je taková, že motory TV-1-117 se vyrábějí na Ukrajině!!!

Centrum leteckého výcviku Pardubice do loňského roku používalo k výcviku stroje Mi-2. Výrobce je PZL Svidnik! Tedy lež proto, aby někdo mohl dohodnout nevýhodný obchod za peníze daňových poplatníků. Tak to tady funguje, ale dál by nemělo. Nápad na pořízení univerzálního vrtulníku pochází z neblaze proslulého elaborátu, který se jmenuje Bílá kniha obrany. Tato slátanina z roku 2011 ale není tím, čím se naše ozbrojené síly mají řídit, pokud mají být funkční. Program zavedení univerzálního vrtulníku, neboli LMH/MMH - Light/Medium Multi-purpose Helicopter, vyjde daňové poplatníky na 12,5 miliardy korun. To vše v době, kdy schází zdravotnický personál v nemocnicích, scházejí policisté v ulicích a exekutorská mafie vymáhá dluhy na dětech!

Velmi zjednodušeně řečeno, každý jeden nový vrtulník UH-1Y nás bude stát přes miliardu korun - byť v té sumě je přeškolení a řada jiných položek. Je to spíše cena za naši neschopnost si vybrat nestranně a nezávisle cestu, kterou chceme jít.

Vojtěch FILIP, 1. místopředseda Poslanecké sněmovny a předseda ÚV KSČM