Petra

Už jste to slyšeli? Petra je v jiném stavu – v šestém měsíci – a nikdo nic nevěděl?? A to jsou vězni osobami, které u nás mají tu nejlepší lékařskou péči! Pokud vím, nepravidelnosti v cyklu se mohou i u mladých žen vyskytnout. Ale že je hned v šestém měsíci?

Katolická církev nejásá a přitom je věc jasná. Petra je po brutální vraždě ve věznici se zpřísněnou ostrahou. Na nějaké »chambre separée« – (česky »šmajchlkabinet«) v takovém zařízení místo není. A po dvou letech pobytu je hned v šestém. Asi k ní vstoupil anděl nebo nějaký duch.

Nechme ale duchařinu stranou. Jak je možné, že tak nebezpečný zločinec se klidně bez ostrahy promenuje po Jilemnici? To už není nebezpečná? Nebo se čeká na další brutální vraždu? Tak alespoň radu místním – do domu si ji nezvěte. A jinak? Policie má prý instrukce. Tak to jsem hned klidnější. Uff!!

Mimochodem – jak to kdysi bylo ve Žďáru nad Sázavou? Aha – mladého Vejvodu ubodala žena s duševní poruchou. To tady asi nehrozí?!

Jaromír KOHLÍČEK