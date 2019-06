Tři přístupy

Televize nás zásobují informacemi o demonstracích. Tedy výběrově. Současným hitem jsou protesty obyvatel Hongkongu proti zákonu, jenž by umožnil vydávání lidí podezřelých ze zločinů, zvláště prý vadí, že by to bylo do Číny, tedy »komunistické Číny«, jak neopomenou komentátoři především České televize zdůraznit.

Pak jsou tu demonstrace u nás, které bývají doplněné komentářem, jenž se většinou zamýšlí nad tím, jak je možné, když lidé u nás tak proti premiérovi protestují, že v průzkumech jeho ANO stále dávají více než třicet procent preferenčních hlasů.

A je tu třetí místo demonstrací. Barcelona. Tady Katalánci vycházejí do ulic za svobodu Katalánska a za propuštění katalánských lídrů, kterým dokonce upřeli možnost složit přísahu, aby se mohli ujmout funkcí, do nichž byli zvoleni. Jde dokonce o místo v Evropském parlamentu. A vedení onoho parlamentu k tomu přitom mlčí. Z televizí se o těchto demonstracích dozvídáme málo, nebo vůbec nic. Problém Katalánska totiž ukazuje na nedostatek demokracie, a to se nehodí.

Zato se hodí Hongkong. Jen se nedozvídáme, že vlastně se protestuje proti vydávání stíhaných kamkoli. I těch, kteří sem utíkají třeba z Evropské unie, protože tady je nikdo nemůže dostihnout. Sem přinášejí mnozí totiž peníze získané všelijak, ukládají je do místních bank a peníze pro občany Hongkongu přece znamenají moc. Umožňují, aby se zdejší výběžek a ostrůvky staly finančníkem východu. I korupčníci v pevninské Čína tady naleznou svůj klid a mohou v klidu žít s penězi, které sem nechali převézt. Doma, v pevninské Číně, by je čekalo soudní jednání, vysoké tresty a dokonce až moc vysoké.

Česká televize se pochopitelně Katalánsku vyhýbá. Nemůže sice mlčet, ale stačí se přece jen zmínit a pak informaci stáhnout z obrazovek. O tom, že demokracie ve Španělsku dostává pořádné rány ani slovo. Naopak demonstrace z Hongkongu se hodí. Jen akcent je »poněkud« upraven. Je nasměrován pouze na »komunistickou Čínu«. Nemůže tomu být jinak. Potvrzuje to přece postoj »velkého muže« z Washingtonu, který prý, podle ČT, oznámil světu, že chce s prezidentem Si probrat i záležitost Hongkongu. Ni slovo o tom, že Trumpovi do toho nic není.

A demonstrace u nás? Stačí se dívat na Českou televizi v den pořádání těchto akcí a slyšet, jak vůbec někdo může volit jinak než ti, co přišli třeba na Letenskou pláň. Nevím, jak u vás, ale u nás se tomu říká »objektivní zpravodajství«, jinde však třeba fake news.

Otakar ZMÍTKO