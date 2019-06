Milióóóóny pro chvilku demokracie!

Pamatuji demonstrace odborářů proti vládě Petra Nečase. To bylo řečí, že demokracie se bude ještě dlouho vyvíjet, že ta demonstrace je jen výlet do Prahy pro lidi odborářů z venkova a malých měst, že se záměrně nafukuje počet demonstrantů na těchto akcích a hlavně, že demokracie se přece buduje dlouhá léta, než si to všechno sedne a zakoření do společnosti a lidí. Nic přece není ihned. Přiznám se, že jsem rád, že se role vyměnily a já mohu slyšet najednou opět reakci těch samých osobností a lidí, jen v roli demonstrujících proti současné vládě. Je to k pobavení nebo spíš k pláči.

Najednou musíme demokracii chránit, hlavně před vulgárním a arogantním Zemanem, kterého je potřeba nejlépe, slušně řečeno, zlikvidovat (nechci opakovat ta zločinná slova jednoho tupého zastupitele ODS z Jesenice u Prahy). A Babiše smést taky! K tomu ta lůůůůza, co jej podporuje.

Tak to jsou ti demokraté, kteří - když dojde na lámání chleba - by najednou vraždili, věšeli a podřezávali. Hrozně moc se rozčilují, když se jim řekne, že jsou placení z bůhví jakých fondů a peněz. K tomu jen dodám, že de facto jsou to především peníze těch nejvíce vykořisťovaných občanů společnosti. Ony skutečně jsou tyto akce dokonale organizované a nestojí málo peněz. A je otázkou, proč se tak obrovské částky peněz do těchto organizovaných akcí vkládají. Já to vím, ale uvědomují si to ti, co na tyto demonstrace chodí a podporují je?

Taky mne hlavně zajímá, jestli by se tato občanská společenská elita dokázala stejnými částkami stejně rvát za obyčejné chudé lidi z ulice, co nemají například střechu nad hlavou nebo jsou v bídě, či jsou ze zdravotních důvodů uvrženi do chudoby, případně azylových domů. Jak to, že nemají tito lidé prakticky žádnou možnost si uspořádat takovou akci a pozvat si umělce a aktivisty z hnutí »Milióóóóny pro chvilku demokracie«. Kdo se vůbec zastane těchto bezbranných lidí naší společnosti? Jsou to přece také občané naší země! Nebo ne? Jak to, že nemají stejné možnosti a právo jako tato pseudodemokratická elita, které jde ve výsledku jen o to, být u moci a zajistit si svůj osobní společenský status a za každou cenu prosadit svůj názor. I za cenu, že to bude nedemokratické, ale o tom pak prohlásí, že to je vlastně ta demokracie.

Tak tohle nemá nic společného se skutečnou demokracií. Raději přemýšlejme, a hlavně bojujme za ty, kteří jsou bezbranní nebo úplně bezmocní.

Roman BLAŠKO