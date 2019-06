Senát proti Bolsonarovi

Brazilský Senát neschválil dekret prezidenta Jaira Bolsonara, jehož cílem je zmírnit pravidla pro držení zbraní. Proti dekretu hlasovalo na doporučení senátní komise 47 zákonodárců, pro něj se jich vyslovilo 28. Poslední slovo ale bude mít dolní komora parlamentu.

Prezidenta Jair Bolsonaro. FOTO - wikipedia commons

Bolsonarův dekret vzbudil kritiku mimo jiné zákonodárců a odborníků, podle nichž zmírnění pravidel umožní nosit zbraň na veřejnosti milionům Brazilců, což v zemi zvýší už tak vysokou kriminalitu. V roce 2017 bylo v Brazílii podle oficiálních údajů zavražděno 65 602 lidí. To znamená bezmála 32 násilných úmrtí na 100 000 obyvatel, tedy trojnásobek úrovně, kterou OSN pokládá za endemické násilí. Na základě prezidentského dekretu by zbraň mohli veřejně nosit bez dokazování toho, že ji potřebují, např. politici, advokáti, novináři, kteří pracují na kriminálních kauzách, řidiči kamionů přepravních firem či obyvatelé »venkovských oblastí«. Majitel zbraně by si na základě nového zákonného opatření mohl pořídit 50 až 5000 nábojů za rok v závislosti na ráži. Bolsonaro, který se úřadu prezidenta ujal 1. ledna, vedl v posledních dnech za svůj dekret intenzivní kampaň na sociálních sítích. Nakonec ale úterní rozhodnutí Senátu přijal. »Nemohu nic dělat. Nejsem diktátor, jsem demokrat,« řekl.

Bývalý armádní důstojník Bolsonaro, považovaný za krajně pravicového politika, tvrdí, že chce novými pravidly zajistit bezpečnost občanů. Ta podle něj »začíná u každého doma«, proto má právo držet zbraň pro vlastní bezpečnost každý, kdo splní určitá kritéria. Už v lednu podepsal dekret, jímž zmírnil pravidla prodeje zbraní. Nynějším dekretem by se pak výrazně rozšířil okruh jejich možných držitelů.

(čtk)