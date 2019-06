Ilustrační FOTO - Pixabay

Povinná maturita z matematiky asi přežije

Návrh Pirátů na zrušení povinné maturity z matematiky nemá podle všeho v Poslanecké sněmovně podporu. Jediným poslaneckým klubem, který návrh přivítal, je zatím ODS. Většina ostatních stran bude proti.

Proti návrhu se vyjádřilo již hnutí ANO, SPD a pochopitelně i ČSSD, jejíž ministryně Kateřina Valachová povinnou maturitu z matematiky před časem prosadila. Proti návrhu Pirátů je i KSČM.

»Je dobře, že tento návrh nemá ve sněmovně dostatečnou podporu. Maturita z matematiky snad vrátí středoškolskému vzdělání alespoň trochu hodnotu. Samozřejmě, že se musíme nyní více zaměřit na systém výuky tohoto tolik neoblíbeného předmětu,« řekla Haló novinám stínová ministryně školství KSČM Gabriela Hubáčková.

Stínová ministryně školství KSČM Gabriela Hubáčková.

S tím souhlasí i její kolega, poslanec KSČM Ivo Pojezný. Podle něj je třeba změnit způsob výuky matematiky již na základní škole. Že bude matematické vzdělání v budoucí společnosti nezbytné, o tom ovšem nepochybuje. »Lidé by měli mít v drtivé většině nějaké předpoklady k robotizaci a technizaci společenského života, které nás čekají,« Pojezný.

Piráti navrhli zrušit povinnou matematiku kvůli nízké úspěšnosti studentů u maturitních testů v současnosti. Povinná maturita by podle nich přinesla ještě více propadlých.

Podle současné normy, kterou v roce 2017 prosadila bývalá ministryně školství Valachová, by od jara 2021 měli povinnou maturitu z matematiky skládat gymnazisté a studenti lyceí a od roku 2022 i většina ostatních oborů. Současný ministr Robert Plaga (ANO) v březnu zveřejnil návrh, podle kterého by se zavedení povinné maturity z matematiky mělo sjednotit na pozdější termín. Kromě toho by se podle něj státní maturita měla omezit na didaktické testy.

Matematiku si letos na jaře zvolila zhruba pětina maturantů a uspělo 84,5 procenta z nich. Bylo to o 6,3 procentního bodu víc než loni. V předešlých letech ale neúspěšnost v matematice naopak stoupala. Celková neúspěšnost u letošních zkoušek zatím není známá.

(ste)