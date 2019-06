Ilustrační FOTO - Pixabay

Malá změna přinese řád a předvídatelnost

Návrhu poslanců KSČM na zavedení pravidelné a automatické valorizace plateb za státní pojištěnce dala Sněmovna šanci. Pro každý rok by se vypočítávaly podle novely o pojistném na veřejné zdravotní pojištění ze čtvrtiny průměrného platu za druhé čtvrtletí roku předchozího.

Předloha prošla bez připomínek hladce prvním čtením. Automatické změny plateb státu za děti, důchodce, nezaměstnané nebo vězně do systému veřejného zdravotního pojištění by podle stínové ministryně práce a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hany Aulické Jírovcové přinesly průhledný a předvídatelný vývoj výše pojistného. Nynější stav, kdy se výše plateb upravuje nařízením vlády s účinností vždy k 1. lednu následujícího roku, podle ní dlouhodobě vnáší do systému veřejného zdravotního pojištění zásadní prvek nestability. Změny vyměřovacího základu podléhají aktuálním tlakům, stavu i rozložení politických sil. »Zároveň dochází k paradoxní situaci, kdy sice výši vyměřovacího základu pro státní pojištěnce stanoví zákon, ale pro její aktuální výši je třeba sledovat nařízení vlády – tedy text nižší právní síly,« uvedla Aulická. Předloha KSČM je tak podle ní především systémovou změnou, která má vytvořit automatický výpočet a platbu zdravotního pojištění za státní pojištěnce a narovnat tak současnou praxi. »Je to malá změna v rámci obsahu, ale myslíme si, že je to především důležitá změna v rámci procesu a samozřejmě systémová změna,« řekla Aulická.

Stínová ministryně práce a místopředsedkyně sněmovního sociálního výboru Hana Aulická Jírovcová.

Přestože se podařilo dohodnout na léta 2018-2020 každoroční navýšení pojistného, považují komunisté tento přístup nadále za nesystémový a navrhovaná změna by měla podle nich nedostatky současné právní úpravy napravit. »Zároveň se tímto způsobem pevně stanovuje princip, který by měl zabránit nekontrolovatelnému a v zásadě jen těžko zákonným způsobem ovlivnitelnému rozevírání nůžek mezi odvody státu a ostatních skupin pojištěnců,« tvrdí komunisté.

V ČR je rovné právo na dostupnost zdravotní péče

»Klub KSČM předložil návrh již před Vánoci 2018 a teprve nyní začal být projednáván. Jde o totožný návrh, který jsem opakovaně předkládala v minulém volebním období od roku 2016. Nebyl přijat v důsledku odporu tehdejší koalice i pravicové opozice. Pravidelné a hlavně automatické navyšování plateb za šest milionů státních pojištěnců do zdravotního pojištění je správným krokem k ekonomické stabilitě systému zdravotnictví a umožňuje tolik potřebnou předvídatelnost příjmů,« uvedla ve stanovisku stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. Zdůraznila, že v ČR existuje rovné právo na dostupnost zdravotní péče. K tomu je finanční udržitelnost celého systému zdravotnictví nezbytná. KSČM dlouhodobě bojuje za to, aby nedocházelo ke zvyšování spoluúčasti pacientů. »Automatická valorizace plateb státu do zdravotnictví bez nežádoucích zásahů vlády je důležitým nástrojem k zabezpečení dostatečného množství finančních prostředků v celém systému veřejného zdravotního pojištění,« dodala.

Po připomínkovém řízení je nyní obdobný návrh ministerstva zdravotnictví, podle kterého by se pojistné za státní pojištěnce počítalo od roku 2021 (KSČM počítá s rokem 2020) rovněž ze čtvrtiny průměrné mzdy. Změna by stála stát v prvním roce 14 mld. Kč navíc, poté každý rok o 3,5 miliardy víc. Proti se postavilo ministerstvo financí. Platby stanovené navrhovaným mechanismem pokládá za dlouhodobě neudržitelné, existuje podle něj riziko výrazného zvýšení tlaku na výdaje eráru. K předloze poslanců KSČM se kabinet postavil neutrálně.

Letos stát platí pojišťovnám za každého svého pojištěnce 1018 Kč měsíčně. Současná úprava předpokládá, že příští rok to bude 1067 Kč. Výpočet pojistného za státní pojištěnce se měnil už několikrát. Mezi roky 1993 a 1998 se odvíjel od minimální mzdy. Do roku 2003 byla částka pevně stanovená zákonem, poté ji tři roky upravovala nařízením vláda, další tři bylo automaticky vázáno na vývoj průměrné mzdy. V době ekonomické krize byl růst platby zastaven, potom se opět měnil nařízením kabinetu.

(ku, jad)