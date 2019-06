FOTO - pixabay

Elektronické dálniční známky za 2000?

Cena roční dálniční známky pro osobní automobily by se mohla zvýšit z 1500 na 2000 korun, jak původně chtělo ministerstvo dopravy. Včera to navrhl poslanec Martin Kolovratník (ANO) v novele, která má dosavadní papírové kupony nahradit od roku 2021 elektronickými známkami.

»Systém je nastaven tak, že je to maximální možná výše a o té rozhoduje svým nařízením, resp. vyhláškou vláda. V tuto chvíli se pohybujeme na maximálním limitu, to je 1500 korun a ten limit byl zvyšován někdy v roce 2009. Já nově navrhuji maximální limit 2000 s tím, že poté bude na rozhodnutí vlády, jestli toto navýšení využije nebo ne,« vysvětlil Kolovratník.

Zdražit by podle návrhu mohly i krátkodobé kupony. Za měsíční známku by mohli motoristé zaplatit 600 korun, tedy o 160 korun více než v současnosti. Za desetidenní by pak místo současných 310 korun nově platili 400 korun. S navýšením cen za známky počítá i ministerstvo financí ve svém návrhu státního rozpočtu. Zvýšení cen by mělo navýšit příjmy z dálničních známek zhruba o dvě miliardy korun.

V novém systému bude možné dálniční poplatek uhradit elektronicky prostřednictvím internetu nebo mobilní aplikace. Platby, které budou vázány na registrační značku vozidla, zaznamená informační systém Státního fondu dopravní infrastruktury. Kontrolovat se budou prostřednictvím kamer, k prověrkám by mohly sloužit i nynější mýtné brány. Systém by mohl do budoucna umožnit rovněž takzvané krajské dálniční známky.

Ministerstvo dopravy si od elektronických známek slibuje zvýšení příjmů z dálničních poplatků o 220 milionů korun ročně. Zároveň by se měly snížit provozní náklady až o 120 milionů korun za rok.

Předloha by také od dálničních poplatků osvobodila některá vozidla na alternativní pohon, další by zvýhodnila. Zdarma by po dálnicích jezdila auta na elektrickou energii nebo vodík, případně hybridy, které v kombinaci s elektřinou nebo vodíkem používají ještě jiné palivo. Emise oxidu uhličitého v takovém případě nebudou smět přesahovat 50 gramů na kilometr. Za poloviční sazby by měla jezdit auta na zemní plyn a biometan. Vozidla na zkapalněný ropný plyn novela nezvýhodňuje a někteří poslanci to navrhli zrušit. Ministerstvo dopravy k tomu již dříve uvedlo, že vozidel na LPG je tolik, že jejich zvýhodnění by výrazně zasáhlo do příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury. Sněmovna o předloze rozhodne na červencové schůzi.

(jad, ku)