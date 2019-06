Ad absurdum

Ale jo, přiznávám, že jsem měl ty Anglány docela dřív i rád, možná to bude i tím, že jsem kdysi utekl z vejšky do Londýna za prací a vcelku se mi tam líbilo, jak lidé, tak atmosféra. Jenže to už bude více jak 15 let. Od té doby ten hrdý Albion ale nějak blbne…

Už jsem se několikrát rozepisoval o fanatismu, s jakým Britové potírají držení zbraní, a to nikoliv střelných, vždyť i držení vidlí je tam nyní více než podezřelé, nedej bože, kdyby někdo sekal trávu kosou… Nedávno mne zas zaujala neuvěřitelně sponzorovaná kampaň »Každý správný muž nenosí nůž.« No dobře, jen blbněte, nebudu to radši dál rozebírat. Každopádně vzhledem ke zprávě poslední, která se ke mně z Albionu donesla, je především ten slogan špatně. Měl by totiž rozhodně znít: Každý správný muž, žena a dalších 15 pohlaví nenosí nůž (a možná radši i nůžky).

Stejně jako se zbraněmi totiž blbnou Britové i v tomto ohledu. Teď ani nevím, jestli se do oněch plánovaných 17 pohlaví vlastně ještě počítá muž a žena, ale nu což. Především ale nyní Britové dokázali vymyslet dokonalý způsob, jak úplně vytlačit z veřejného prostoru reklamu. To se zdá sice chvályhodné, leč ten způsob je opravdu dost drsný.

Reklama v Británii se totiž dočká velice přísné regulace, například totiž výjevy, ve kterých žena neumí řídit a muž nezvládá postarat se o rodinu, budou muset z médií zmizet. Neměly by se také objevovat spoty, ve kterých jsou muži zobrazeni jako méněcenní kvůli tomu, že vykonávají stereotypně »ženské« práce. Jo a třešnička na dortu – ani by se v reklamách neměli objevovat příliš atraktivní lidé. Shrnuto a podtrženo, reklamy prostě nesmějí obsahovat takzvané »genderové stereotypy«, které mohou někoho poškodit nebo vyvolají závažné a všeobecné pohoršení.

Opravdu nehoruji za reklamy, ale těmi to také nejspíš pouze začíná. Tímto způsobem budou za chvíli Britové sledovat pouze šedou obrazovku, pokud tedy šedá nebude nikoho urážet. Pověstný britský humor a nadsázka tak velmi brzy mohou vzít za své… a jen tak mimochodem, právě neschopnost přijmout humor a nadsázku je jedním z neklamných znaků fašismu. Doufám, že to nebude nakažlivé…

Tomáš CINKA