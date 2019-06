Mnohdy je lepší více přemýšlet

V poslední době můžeme konstatovat, že se život občanů zlepšil. Klesla nezaměstnanost, došlo k navýšení důchodů, doplňují se chybějící finance ve zdravotnictví i školství. Je také snaha vyřešit i problém s nedostatkem prostředků na sociální služby. Žijeme v právním státě, kde občané rozhodují o tom, kdo usedne do poslaneckých, vládních a senátních lavic. A jen oni jsou ti, kteří mohou v našem státě docílit změny. Měli bychom si uvědomit, že Česká republika, o které se říká, že je srdcem Evropy, je zatím státem, ve kterém nepůsobí teroristé a lidé zbytečně neumírají. V poslední době každý, kdo chce pracovat, si práci rozhodně může najít.

KSČM, která svými hlasy tolerovala vznik současné vlády, pomohla svým postojem k mnohým pozitivním změnám. Příkladem může být zvýšení důchodů. Ti, kteří se dnes snaží vyvolat hlasování o nedůvěře vládě, poškozují důvěryhodnost naší republiky, ať už v domácím prostředí, ale také v zahraničí. Někteří členové těchto stran byli v minulosti vrcholnými politiky. Ať se snažíme jakkoli pátrat, příliš pozitivního pro nás občany neudělali.

Pozůstatky podivných prodejů a privatizací řešíme dodnes. Nemluvě o horentních sumách, které odtekly do daňových rájů a umožnily tak mnohým bezstarostný život nejen v současnosti, ale i v budoucnosti. Nelze předpokládat, že tyto kauzy budou vyřešeny všechny. Ale i kdyby se povedlo vyřešit jen některé a získat finanční prostředky zpět, je to zajisté pomoc pro stát i lidi v něm žijící. A právě tuto možnost prosadili poslanci KSČM. Když hovoříme s lidmi, často slyšíme názor, že současné demonstrace mohou způsobit nestabilitu, kterou si rozhodně nikdo z nás nepřeje. Každý by si měl uvědomit, že je darem žít v zemi, které se vyhýbají války a terorismus. Pokud se někomu nelíbí současná situace, může to vyjádřit ve volebních místnostech.

Někteří starší lidé mají strach, aby se takovéto demonstrace nezvrhly v násilí, které můžeme registrovat v okolním světě. Právo na svobodné vyjádření, spravedlivé rozsudky nám dávají předpoklad, že pokud budeme věřit naší fungující justici, není třeba si prosazení práva a spravedlnosti vynucovat v ulicích. Čas takto strávený by mohl být využit mnohem pozitivněji. Budování averzí a nenávisti není dobrou vizitkou pro okolní svět.

Emil PERNICA, zastupitel města Blansko a předseda OV KSČM