Na fotografii někdo chybí

Společná fotografie zástupců pozvaných států, »vítězných Spojenců« ve druhé světové válce, jejichž vojáci se účastnili vojenské operace Overlord, tedy té, která otevřela frontu na západě, připomínalo tablo maturantů. Byl na ní i český premiér Babiš. Stál v řadě nad sedícími kousek od německé kancléřky Merkelové. Nešlo by o nic, kdyby ona fotografie prý nepředstavovala Spojence, kteří rukou společnou dokázali porazit nacismus. Tak to alespoň vyznělo z popisku pod fotografií, jenž byl rozeslán agenturami. Jinak by veřejnost o této fotografii nemohla nic vědět.

Zaujalo mě ono tvrzení, že tam na pláži na jihu Anglie byli všichni zástupci těch, kteří zničili hydru, jež si chtěla podřídit svět a nepohodlné z něj odstranit. Umučit, pobít, podřídit si. Jenže ono shromáždění nebylo úplné. Pozvánku totiž nedostali všichni tehdejší Spojenci. Že by obdiv Winstona Churchilla za vítězství u Stalingradu a Kurska směřoval jen k Pobaltí? Přitom beze sporu i odtud pocházeli sovětští vojáci, ale oproti etnickým Rusům jich bylo opravdu nepatrné množství. I jejich zástupci na fotografii jsou. Jen Rusko tam zastoupeno není. Nebylo totiž pozváno. Nelze to odůvodnit tím, že právě ono se nezúčastnilo zmíněného vylodění. Pobaltské státy přece na tom byly stejně. Jejich vojáci ve svazku Rudé armády bojovali také na východě. Ti všichni byli do Anglie a Francie pozváni. Včetně německé kancléřky Angely Merkelové, tedy té země, jejíž vojáci, wehrmacht i SS, byli na opačné straně fronty a byli oním nepřítelem, jehož odpor bylo nutné překonat, aby postupně mohla být osvobozována západní Evropa. Jak tedy vysvětlit slovo Spojenec?

V té době Rudá armáda již bojovala v Rumunsku a připravovala mohutnou operaci Bagration, jež umožnila vstoupit na území Německa. Podle dostupných údajů při operaci Normandie zahynulo na padesát tři tisíc spojeneckých vojáků, což bylo přibližně tolik jako v bitvě u Stalingradu za jediný den, nechá-li se počet padlých rudoarmějců v celé bitvě takto přepočítat. Neřešme však počty mrtvých. Všem je třeba se poklonit. Tím víc nám na fotografii chyběl zástupce Ruska. Nebýt totiž vítězství u Stalingradu, nebylo by ani vylodění v Normandii.

Kdo tedy byl opravdu »Spojenec«? Jen ten, který se líbí premiérce Mayové či prezidentu Trumpovi? Ne, tehdejší Spojence nezměníš. Ti jsou a nemůže je nikdo vymazat, ani nahradit zástupkyní Německa. Není to hra s cínovými vojáčky, kdy lze jednoho vyměnit za úplně jiného majícího jinou uniformu. Tady však šlo o budoucnost nejen Evropy a nebýt Sovětského svazu, jehož nástupnickým státem je Rusko, většina z nás, Čechů, Poláků, Francouzů, Belgičanů, Bělorusů, Ukrajinců či třeba Srbů by nežila a ani Anglie by se nemohla pochlubit krásnou budoucností a operací Overlord. To věděl i antikomunista Churchill. Neví to však, nechce to vědět, paní Mayová, pan Trump, pan Macron. Proto namísto Putina seděla v první lavici společné fotografie účastníků setkání »Spojenců«, kteří porazili německý nacismus, německá kancléřka »Andílek« Angela Merkelová.

Jaroslav KOJZAR