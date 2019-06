Emir Kusturica. FOTO - internet

KSČM uspěla s návrhy na vyznamenání

Slovenský exprezident Andrej Kiska, někdejší náčelník generálního štábu Jiří Šedivý i bývalý generální tajemník Severoatlantické aliance George Robertson včera propadli sněmovním sítem na státní vyznamenání.

Navrhli je zástupci pravicové opozice a poslanci je z předběžného seznamu kandidátů vyškrtli. Stejně tak učinili u nominantů Pirátů, youtubera Karla Kováře, známého jako Kovy, a žurnalisty a grafika Petra Nutila. Sněmovna dala stopku i ocenění právníka a muzikálového producenta Oldřicha Lichtenberga, bývalého senátora Josefa Kalbáče, a dalších zvažovaných lidí. Poslanec Jiří Mašek (ANO), navrhovaný jako zdravotnický záchranář, nominaci na státní vyznamenání odmítl. Proto i jeho Sněmovna z předběžného seznamu kandidátů vyřadila.

Jaroslav Foldyna (ČSSD) učinil poznámku ke generálu Petru Pavlovi, který nakonec na rozdíl od generála Šedivého byl nominován na propůjčení Řádu bílého lva. »Rozhodně asi nikdo nemůže zpochybnit jeho vojenské schopnosti a znalosti, ale tady běží diskuse a polemika o tom, jestli jako politruk je tak uplatnitelný, že musí dostat vyznamenání. On se totiž politicky angažoval v rámci vytváření svých vojenských funkcí, a to je něco jiného,« zdůraznil s tím, že voják je to určitě výborný, ale »politruk« je špatný. Propůjčení Řádu bílého lva George Robertsonovi se nelíbilo mj. Leo Luzarovi (KSČM). »Tato nejvyšší hlava vojenského uskupení NATO je navržena, protože stála ve vedení NATO v době, kdy ČR do NATO vstupovala. Ale všichni víme, co následovalo – bombardování Jugoslávie. Sotva jsme tam vstoupili, hurá na to, NATO… Navržení tohoto muže na propůjčení Řádu bílého lva je chybou,« prohlásil.

Ve hře jsou Poukar i Kusturica

Poslanci KSČM naopak se svými dvěma návrhy na udělení Medaile za zásluhy uspěli. Místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip dodatečně prosadil nominaci energetika Františka Poukara, který má zásluhy v oblasti vědy, hospodářství a techniky. Filip ho znal osobně, letos v dubnu by se Poukar dožil 82 let. »Byl to jeden z generace československých a českých energetiků a jaderných energetiků. Stavěl několik vodních elektráren, podílel se na stavbě a dokončení vodního díla Lipno, které funguje dodnes. Byl ředitelem výstavby Jaderné elektrárny Dukovany, a po jejím úspěšném spuštění přešel na zahájení výstavby Jaderné elektrárny Temelín. Tam jsem ho poznal,« odůvodnil svou žádost Filip.

Luzar uspěl s nominací Emira Nemanji Kusturici. Režiséra, producenta, herce, muzikanta, slovanského barda a srbského patriota, který studoval v Praze na FAMU v ročníku Otakara Vávry a umí dodnes česky. Spolu s několika dalšími filmaři, kteří studovali v Praze, dal vzniknout pojmu Pražská filmová škola, který se používá pro určité období a styl v jugoslávské kinematografii. V ČR vydává i své knihy v českém jazyce. »Jde nepochybně o jednu z nejvýraznějších osobností našeho věku,« uvedl Luzar.

Na propůjčení Řádu bílého lva vojenské skupiny Sněmovna navrhuje např. Josefa Ocelku (velitel u 311. bombardovací perutě v RAF během druhé světové války) in memoriam, Jaroslava Selnera (velitel 3. čs. samostatné brigády v SSSR) in memoriam, generála Petra Pavla, bývalého předsedu vojenského výboru NATO. Na propůjčení Řádu Tomáše Garrigua Masaryka poslanci navrhli mj. Bohumila Laušmana, poválečného ministra průmyslu, in memoriam. Na Medaili Za hrdinství Sněmovna nominovala z žijících lidí Kurta Taussiga, jedno z Wintonových dětí, a pilota RAF. Medaili Za zásluhy by mohli obdržet třeba bioložka Helena Haškovcová, stratég moderní vědy, biolog Augustin Svoboda či spisovatel Vladimír Körner, a také několik sportovců, mj. ve své době nejlepší světový motokrosový jezdec a vicemistr světa Jaroslav Falta.

Prezident Miloš Zeman může, ale nemusí návrhům Sněmovny, ale také Senátu a vlády, vyhovět. Loni dolní komora navrhla 28 osobností, Zeman vyhověl jedenácti sněmovním návrhům. Letos konečný sněmovní seznam čítá 37 jmen. Je jich o 11 méně, než navrhoval příslušný podvýbor a po něm také organizační výbor.

(ku, jad)