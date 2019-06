FOTO - pixabay

Zastupitelé schválili záměr stavět v Praze družstevní byty

Pražští zastupitelé schválili záměr projektu dostupného družstevního bydlení s participací hlavního města. Komunisté to vítají, družstevní výstavbu dlouhodobě podporují.

Pražská radní pro legislativu, veřejnou správu a podporu bydlení Hana Kordová Marvanová (Spojené síly pro Prahu) záměr odůvodnila tím, že dostupnost vlastnického či nájemného bydlení v Praze je dlouhodobě neřešeným problémem. »Projekt dostupného družstevního bydlení s účastí hlavního města Prahy skýtá šanci dostupného vlastnického bydlení především pro příslušníky střední příjmové třídy a je pak příležitostí také například pro zástupce profesí, které jsou strategicky důležité pro chod a rozvoj metropole,« uvedla v tiskovém prohlášení. Obdobně hovořila i před zastupiteli. V záměru jde o to, že hlavní město by s vhodným partnerem (právnickou osobou družstevní formy) založilo bytové družstvo, které by na pozemku ve vlastnictví města postavilo bytový dům s družstevními byty. Většina bytů by byla určena pro skupiny obyvatel, kteří nemohou při současných cenách bytů v Praze dosáhnout na vlastnické bydlení, ale zároveň nesplňují podmínky pro přidělení sociálního bytu. Zamýšlená forma družstevního bydlení je určena zájemcům, kteří si byt pořizují pro vlastní bydlení. S projektem souhlasí i zástupci architektů, bytových družstev, bank a developerů.

»Družstevní výstavbu dlouhodobě podporujeme, je levnější. Stejně tak vyjde levněji i následné družstevní bydlení pro občany. Je to jedna z možností, jak pomoci řešit zoufalou bytovou situaci v hlavním městě,« uvedla pro Haló noviny předsedkyně pražské KSČM Marta Semelová. Je to podle jejích slov šance pro mladé rodiny, nízkopříjmové a středněpříjmové skupiny obyvatel, pro seniory a také pro městské části, protože právě ty se ve spolupráci s hlavním městem mohou do projektů družstevní výstavby zapojit. Projekt už je připravován na Praze 12. »Spolupracujeme na projektu s Magistrátem hlavního města Prahy, ve kterém by se družstevní bydlení mohlo realizovat,« uvedla místostarostka Prahy 12 Eva Tylová. »Záměr, aby Praha založila bytové družstvo na pozemku ve vlastnictví města, pak postavila družstevní dům s bytovými byty, výrazně zlevňuje výstavbu, přičemž důvodem je, že jednak není zahrnuta kupní cena pozemku, a také, že cílem projektu není dosažení zisku. Za správné považuji i to, že by určitá část nově vzniklých družstevních bytů byla dána k dispozici hlavnímu městu pro jeho potřeby a zbývající část by byla určena budoucím družstevníkům. Je to hledání řešení za situace, kdy téměř veškerý bytový fond byl zprivatizován. Obavy mám však o to, jestli bude dostatek vhodných pozemků ve vlastnictví hlavního města, protože i mnohé pozemky byly v předchozích třiceti letech rozprodány,« řekla Semelová.

(ac)