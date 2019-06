FOTO - pixabay

Malajsie odmítá povídačky, chce důkazy

Malajsie nesouhlasí s dosavadními výsledky vyšetřování katastrofy svého dopravního letounu, v jehož troskách v létě 2014 na východní Ukrajině zahynuly téměř tři stovky lidí.

Podle středečního oznámení mezinárodního týmu vyšetřovatelů budou za jeho sestřelení v nepřítomnosti souzeny čtyři osoby napojené údajně na ruské armádní tajné služby. Podle malajsijského premiéra Mahathira Mohamada jde o protiruské spiknutí.

»Jsme velmi nespokojeni. Od samého začátku šlo o politickou kampaň s cílem obvinit Rusko,« citoval včera premiéra malajsijský list The Star. »Už před vyšetřováním tvrdili, že to zavinilo Rusko. Pokud jde o nás, chceme důkazy. Zatím žádné nejsou, jsou jen povídačky,« konstatoval předseda malajsijské vlády. »Je pro nás velmi obtížné takový závěr přijmout,« dodal.

Katastrofu letounu Boeing 777 letícího na lince MH17 z Amsterodamu do Kuala Lumpuru vyšetřuje mezinárodní skupina, v níž jsou kromě expertů z Nizozemska, Belgie, Austrálie a Ukrajiny i zástupci Malajsie, jejímuž dopravci letoun patřil. Už loni vyšetřovatelé dospěli k závěru, že letoun sestřelila raketa země-vzduch Buk odpálená z prostoru ovládaného v létě 2014 proruskými separatisty. Nizozemsko a Ukrajina z útoku obvinily přímo Rusko. Moskva jakýkoli podíl na katastrofě odmítá.

»Je to směšné. Někdo vystřelí, nevidíte to, ale víte, kdo to byl. Čekal bych, že budou hledat pravdu,« prohlásil Mahathir.

Vyšetřovatelé z podílu na sestřelení letadla obvinili ruské občany Igora Girkina, Sergeje Dubinského a Olega Pulatova a Ukrajince Leonida Charčenka. Soud má začít příští rok v březnu v Nizozemsku, vzhledem k mizivým šancím na úspěch nizozemská prokuratura o vydání čtveřice nepožádala.

Nepodložená obvinění

Ruská diplomacie považuje za nepodložená obvinění z vraždy vznesená vůči ruským občanům podezřelým ze způsobení katastrofy malajsijského boeingu. Cílem těchto obvinění je poškodit Rusko, uvedlo v prohlášení ruské ministerstvo zahraničí.

»Znovu byla vznesena absolutně nepodložená obvinění vůči ruské straně, jejichž cílem je poškodit Ruskou federaci v očích mezinárodního společenství,« uvedlo ruské ministerstvo zahraničí na své internetové stránce. Vyšetřovatelé podle Ruska využívají »pochybné zdroje informací« a ignorují důkazy poskytnuté Moskvou. Nicméně navzdory tomu, že jsou vyšetřovatelé zaujatí, Rusko bude nadále spolupracovat s vyšetřováním s cílem pomoci zjistit pravdu, dodala ruská diplomacie.

K případu se včera krátce vyjádřil i prezident Vladimir Putin. Prohlásil, že o vině Ruska nebyly předloženy žádné důkazy.

(čtk)