FOTO - pixabay

Ke změně pořadí plnění dluhu zatím nedojde

Poslanci SPD Tomia Okamury narazili ve Sněmovně už v úvodním kole s návrhem na změnu pořadí plnění dluhů, která podle nich měla dále posílit postavení dlužníků a pomoci lidem v dluhových pastech. Dolní komora jim vrátila novelu občanského zákoníku k dopracování.

Předloha předpokládala, že dlužníci by hradili nejprve jistinu, tedy půjčenou částku, a až pak náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení a nakonec úroky. Úroky a úroky z prodlení by se neúročily. Podle Okamury by šlo o zásadní pomoc statisícům lidem v dluhových pastech. V současnosti dlužníci, kteří jsou ve skluzu se splácením závazku, hradí podle zákoníku nejprve náklady spojené s vymáháním pohledávky, následně úroky z prodlení, pak úroky a až nakonec jistinu.

S návrhem nesouhlasila vláda, mohl by prý způsobit problémy v běžném ekonomickém životě. Naopak za propuštění návrhu do dalšího projednávání se přimlouval místopředseda Poslanecké sněmovny Vojtěch Filip (KSČM). »Nemůžu říct, že jsem úplně vypořádán s tím, že by ten zákon měl platit tak, jak je napsán, ale myslím si, že pořád je doba na to, abychom se o tom bavili ve výborech a na semináři, případně abychom ve druhém čtení udělali pozměňovací návrhy, které by vedly k tomu sledovanému cíli. To znamená k nápravě těch nejodpornějších pokusů, jak privatizovanou státní moc zneužít ve prospěch těch, kteří si ji pokusili vzít pro sebe a je jim lhostejný zájem věřitele, je jim lhostejný dlužník, ale jejich zisk je jim prioritní,« uvedl Filip.

Návrh má své opodstatnění také podle místopředsedy ústavně právního výboru Stanislava Grospiče (KSČM). Insolvenční zákon, na který se vláda odvolává, podle něj problém jako takový vůbec neřeší. »Řeší až následek, kdežto předkládaný návrh má naopak snahu řešit ten důsledek. A to je pro mě podstatné,« prohlásil Grospič.

Pro vrácení novely zvedlo ruku 82 ze 152 přítomných poslanců.

(jad, ku)