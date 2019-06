FOTO - pixabay

Chránit planety před těžbou

Někteří vědci jsou přesvědčení, že možná není od věci začít chránit i jiné planety před využíváním lidmi. Podle nich by bezuzdná těžba mohla během »pár století« vyplenit zdroje sluneční soustavy, informoval web space.com.

Studie zveřejněná v časopise Acta Astronautica navrhuje, aby využívání mimozemských zdrojů bylo omezeno na osminu těles našeho planetárního systému. Zbytek by měl zůstat pro další rozvoj lidstva nedotčený podobně jako »divočina« v pozemských chráněných oblastech.

Pokud by se měl růst vesmírné ekonomiky podobat exponenciálnímu růstu ekonomik na Zemi od začátku průmyslové revoluce před zhruba dvěma sty lety, pak by lidstvo podle autorů studie mohlo připravit sluneční soustavu o veškerou vodu, železo a další zdroje v řádu století. Systém naší hvězdy by se prý mohl vyčerpat za pouhých 500 let.

»V časovém horizontu méně než jednoho tisíciletí by mohla být celá sluneční soustava naprosto vyčerpána až k nejzazším hranicím. Pak budeme (lidstvo) hotoví,« cituje space.com autory studie.

Omezení na osminu dostupných zdrojů se ovšem může na první pohled zdát jako špatná věc. Ale vesmír je velký, a byť i jen zlomek bohatství naší sluneční soustavy by mohl stačit k pozvednutí generací lidstva.

»Osmina železa, které se nachází v pásu asteroidů (mezi Marsem a Jupiterem), je více než milionkrát větší než všechny nyní odhadované zásoby železa na Zemi,« poznamenali autoři studie. »A to může vystačit na staletí,« dodali.

(čtk)