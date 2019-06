Geronimův poslední tábor předtím než se vzdal americké armádě roku 1886. FOTO - wikimedia commons

Apačům nešéfoval Vinnetou, ale Geronimo

Život apačského náčelníka Geronima je dodnes zahalen pochybnostmi. Pro spolubojovníky byl neohroženým obhájcem práv indiánů, pro odpůrce byl vrahem bělochů. Spekulace se vedou také o významu jeho odboje v dějinách indiánských válek i o Geronimově oblíbenosti mezi vlastním lidem.

A neví se ani, kdy se přesně narodil, nejčastěji se uvádí, že to bylo před 190 lety, 16. června 1829. Kapitulace »posledního svobodného náčelníka« v září 1886 se stala významným milníkem v dějinách amerických indiánů.

Geronimo, indiánským jménem Goyathlay nebo Gokhlayeh (Ten, který zívá, zkráceně Zíval), se narodil na pomezí Arizony a Nového Mexika. Do boje s mexickými a americkými jednotkami, které vytlačovaly indiány z jejich půdy, se Geronimo zapojil poté, co vojáci v roce 1851 zabili jeho ženu, tři syny a matku. To tvrdil samotný Geronimo, ale jinak se o klíčovém okamžiku jeho života vedou spekulace. Tehdy prý také slíbil, že celý život zasvětí pomstě.

V průběhu následujících let si Geronimo vydobyl pověst neohroženého bojovníka, který chrání svůj lid. Někdy na počátku 50. let 19. století také získal jméno, pod kterým se proslavil - Geronimo. Mexičtí vojáci, které nenáviděl ze všech nejvíce, se totiž při jeho neohrožených útocích obraceli ke svatému Jeronýmovi a indiánskému náčelníkovi se to jméno zalíbilo.

Apačský náčelník Geronimo. FOTO - wikimedia commons

Geronimovi a jeho bojovníkům se dlouho dařilo unikat trestným výpravám, které proti nim vedla americká armáda. V září 1886 však Geronimo svůj stále zoufalejší boj vzdal. Po své kapitulaci byl převezen na Floridu a posléze do rezervace u Fort Sillu v Oklahomě, kde žil až do své smrti v únoru 1909 ve věku 79 let.

Osud slavného bojovníka se také několikrát dostal na filmová plátna a je po něm pojmenováno několik měst. Rozhořčené reakce mezi indiány vyvolal fakt, že zabitý terorista Usáma bin Ládin dostal od armády krycí jméno Geronimo. V souvislosti s Geronimem se podle ČTK také někdy zmiňuje hypotéza, že právě on měl být předobrazem náčelníka Vinnetoua z románů Karla Maye…

(rj)