Venkov

Krásný klid, příroda… To je základní představa, kterou již řadu let vidíme v romantickém líčení zapadlých koutů světa.

Bohužel – realita tak přímočaře krásná není. Za posledních 30 let zmizela z venkova řada firem, v zemědělství a v lesnictví zaniklo více než 75 procent pracovních míst. A aby se to nepletlo, tak jeden čas se dopravní obslužnost radikálně zredukovala. Noční vlaky jsou výjimkou, autobusové spojení končí v sedm večer. Potřebujete ze vsi na odpolední směnu do města? Pokud spojení nezajišťuje zaměstnavatel, zapomeňte takový hloupý nápad. V sobotu a v neděli spojení do malých míst není a starostové některých malých obcí tuto věc vzali do vlastních rukou.

Hledáte poštu? Tak tímhle směrem – přes les a pár potoků. Byla tu naposled před 20 lety. Pak zmizela i ze sousední vsi.

Chcete si nakoupit? Jak naivní myšlenka. Obchod zmizel před deseti lety. Zajeďte si do Německa – je to jen pět kilometrů. A dopravní obslužnost? Pořiďte si auto nebo něco podobného. Lékař? Asi špatně slyším – kde chcete tady hledat doktora? Zubní? Ještě horší. Ale přes hranice jezdí jeden náklaďák za druhým. Idylka se nám trochu pokazila. Kvůli těm náklaďákům je ale silnice v zimě slušně ošetřena. Tak alespoň něco pozitivního.

V Praze se pánové a dámy diví, že se nám venkov vyklidňuje. Je to tak těžké na pochopení?

Jaromír KOHLÍČEK