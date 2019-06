Rozladění místopředsedy Ústavního soudu

Jaroslav Fenyk, místopředseda Ústavního soudu ČR, se cítil povinen vyjádřit se k útokům na Marii Benešovou, nově jmenovanou ministryni spravedlnosti. Dal si dokonce otázku »Kdo se bojí Marie Benešové?«. Ano, kdo, můžeme se ptát společně s ním. A zamyslet se, proč ti většinou mladí se shromažďují na náměstích a volají po jejím odchodu z funkce a na svých poutačích nesou urážlivé nenávistné texty a nepravdy o tom, že jde nyní o nezávislost justice.

Ti, kteří přišli na náměstí, ať už tam nebo jinde, vědí málo o tom, jak to v justici funguje. Do ohně přilil i nejvyšší státní zástupce svým podivným zdánlivě neutralistickým přístupem, ve skutečnosti však namířeným na Benešovou. Čeho se tento muž bojí? Jde mu o nezávislost soudů, anebo sebe. O reformě státních zastupitelství se přece mluví dlouho a ti, co do toho mohou mluvit, nejsou schopni se dohodnout. Jestliže se však o ní mluví, pak přece jen na věci může být něco pravdy. Někdo se bojí, ale proč?

Proč ale mladí lidé nevědoucí, oč jde, přicházejí v nemalých počtech na náměstí, tady nejde jen o Benešovou a nedořešené kauzy premiéra Babiše. Kdyby ten nebyl premiérem, nikdo by si na ně nevzpomněl. Chápu opozici, Babišovi se ve vedení státu vcelku daří, i když mám nemálo k jeho práci výhrad a nezapře, že je kapitalista. Musí se tedy najít jiná cesta, jak se s ním vypořádat a uchopit se moci. Nejen ta parlamentní, tedy přes pokusy svrhnout vládu přímým hlasováním anebo alespoň vládě znesnadňovat práci, či dokonce se snažit, aby alespoň někteří z vládních poslanců se znechutili a hlasovali společně s opozicí. Pak by možná byla otevřena cesta k premiérskému křeslu pro pány Fialu nebo Bartoše. Je tu i další možnost. Ta, která byla vyzkoušena v Bratislavě a předtím například v kyjevském Majdanu. U toho dokonce byl český politik Schwarzenberg a rozdával tam bonbony nebo co. Možná i pivo.

Demonstrace pro mnohé mladé je mejdan. Tady se lze vykřičet a stát se součástí davu, který něco změnil. Už vůbec nejde o to, kdo má pravdu. Čím tvrdší hesla, tím více obdivu a když ještě Česká televize téměř otevřeně se staví na jejich stranu, pak o »pravdě« demonstrantů nelze pochybovat. Jinak ovšem v podstatě úspěšnou vládu nelze svrhnout a splnit tak ambice představitelů opozice. Nedivím se panu Fenykovi, že je ze všeho poněkud rozladěn.

Taťána JIROUSOVÁ