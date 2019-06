Poučit se z historie

Když představitel jednoho spolku před lety zaktualizoval svůj projev na Terezínské tryzně, se zlou se potázal. Že prý je nevhodné hovořit takto na pietním aktu. Když místopředsedkyně Senátu Miluše Horská udělala to samé hned na úvod svého včerejšího projevu u příležitosti 70. výročí justiční vraždy představitele čs. zahraničního protifašistického odboje generála Heliodora Píky, nestalo se vůbec nic a také se nic nestane. Patří totiž do politického tábora, který se těší z tolerance mediálního mainstreamu.

Pronesla toto: »Naši politici by měli vždy tehdy, když přijdou do styku s komunisty, myslet hlavně na jejich oběti z oněch dlouhých 40 let, jako na Miladu Horákovou nebo Heliodora Píku. Často ale spíše myslí na jejich dnešní nabubřelé pohrobky a na poslanecké hlasy, díky nimž může v naší zemi přežívat současná vláda.« A vzápětí: »Jak máme zejména naší mladé generaci vysvětlovat, že komunistický režim byl režimem zločinným, když dnes komunisté mají vládu v hrsti, když si diktují, co se má prosadit nebo schválit?«

Miluše Horská si ve své ústavní funkci asi nepovšimla, že všechny politické strany v ČR, včetně KSČM, jsou součástí demokratického politického systému a mají možnost se podle vůle voličů podílet na správě věcí veřejných. A je tu další poznámka: co má společného současná KSČM se svým humanistickým programem a odmítáním všech nespravedlností, křivd a zločinů - s popravou Heliodora Píky? Nic. Přesto vysoce postavená politička zvolená na kandidátce KDU-ČSL a »nestraníků« nesmyslně hledá pojítka tam, kde nejsou, aby si kopla nejen do komunistů, ale také do současné vlády. Zřejmě její výrok nevadil ani poslankyni Šlechtové (ANO) stojící na stejné akci vedle ní. Tedy pokud paní Šlechtová patří ještě do vládní koalice.

V souvislosti s Píkou, jenž byl legionářem a za druhé světové války velitelem československé vojenské mise v Moskvě, se zvedlo i téma »Ludvík Svoboda«. Agilní moderátorka na ČT24, které se hodí každá jedovatá slina padající na komunisty, se vytasila s tím, že Svoboda prý nedoporučil vyhovět žádosti o Píkovu milost. Historik František Hanzlík z Univerzity obrany takové tvrzení ve vysílání rázně odmítl a označil za mylné. Ludvík Svoboda po rozsudku smrti pro Píku intervenoval, aby žádosti o milost bylo vyhověno. Historik uvedl, že Svoboda se zasloužil i o Píkovu rehabilitaci v roce 1968-9. V pamětech O tom, co bylo od paní profesorky Zoe Klusákové Svobodové, dcery Ludvíka Svobody, se o tomto také píše.

Historii nelze předělat, tu lze jedině poznávat a poučit se z ní. Proto skuteční antifašisté a humanisté musí přemýšlet o slovech, která včera na stejné akci před budovou Generálního štábu AČR v Praze vyslovil slovenský velvyslanec Peter Weiss. Je »šílenou křivdou«, když po společném vítězství nad fašismem »odbojáři vraždili odbojáře«.

Monika HOŘENÍ