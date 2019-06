Účastníci focení kalendáře ALSA pěkně pohromadě.

Osobnosti fotily pro dobrou věc

Osobnosti podporující spolek ALSA, z. s. se již podruhé sešly, aby pod vedením fotografky Terezy z Davle nafotily další část charitativního kalendáře. Výtěžek z jeho prodeje bude určen pro pacienty trpící nevyléčitelnou nemocí ALS. Focení se odehrávalo na pražském Vyšehradě a před objektivem se vystřídali David Kraus, Berenika Kohoutová, Daniela Písařovicová a Pavel Batěk.

David Kraus organizaci podporuje několik let a nemoc ALS popisuje jako formu absolutní bezmoci. Setkání s pacienty je pro něj silným zážitkem a k odvaze pacientů má obrovský obdiv. »Tahle nemoc z vás udělá velmi vyrovnaného smířeného člověka, který ví, co je v životě důležité. Být mezi těmito pacienty je jako být mezi tibetskými mnichy. Mám se od nich co učit a je síla vidět, jak se o ně starají jejich nejbližší. Nikdy jsem neviděl tolik lásky jako mezi těmito lidmi a jejich rodinami. Složitě se to popisuje a člověk se těžko brání slzám, jak je dojatý, čeho jsou někteří lidé schopni,« řekl Kraus. Focení si ale užíval a na place se celkově sešla skvělá usměvavá parta. Téma je náročné, ale všichni chtějí pacientům co nejvíce pomoci!

Elegantní a usměvavá Berenika Kohoutová.

»Člověk může přiložit ruku k dílu a využít toho, že je veřejně známý. Nemusí se jenom vystavovat na Instagramu, ale je fajn, když může pomoci dostat do povědomí ostatních něco, o čem se zatím příliš neví, a rozšířit tuto informaci co nejvíc,« uvedla Berenika Kohoutová. Navíc má sama, byť chvilkovou, zkušenost s tím, že nemohla ovládat své vlastní tělo. A to když ji v noci přepadla spánková paralýza. »Zažila jsem to jednou, v noci. Vzbudila jsem se a nemohla se hýbat. Přitom jsem byla stále při vědomí. Bylo to opravdu strašné, takže žít v tom pořád musí být něco neskutečně náročného,« vzpomínala herečka.

Specializované centrum?

Moderátorka Daniela Písařovicová chce také pacienty s ALS podporovat a dodávat jim sílu. »Nedokáži si představit, jaká je to bezmoc. Proto také říkáme, že společně bojujeme proti bezmoci. Jediné nepříjemné zranění, které si vybavuji, je tříštivá zlomenina klíční kosti a bylo to velmi bolestivé a omezovalo mě to v pohybu. Uvědomuji si, že je to zlomek toho, co prožívají tito lidé, které postihla tato choroba,« řekla.

Někteří slavní se cítí jistě před kamerou nebo za mikrofonem, ale role modela nebo modelky jim příliš nesedí. »Jsem špatný, pózování mi nejde,« přiznal na rovinu David Kraus, ale práci Terezy z Davle si chválí a ódy na ní pěje i Daniela Písařovicová. »Je neuvěřitelně bezprostřední! Je ráda, když z té fotky čiší přirozenost, a ona ji dokáže vyvolat. Plácne něco vtipného a objeví se přirozený úsměv. Jsme naladěné na stejnou vlnu a hodně mě to baví,« popsala.

Peníze z prodeje kalendáře budou použity na rekondiční pobyt a také na asistenční služby pro pacienty. Největším snem spolku ALSA je pak zřídit specializované centrum.

(mac)

FOTO - ALSA z.s.