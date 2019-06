Ilustrační FOTO - Pixabay

Bábinky věděly a ví jak na to

Aniž bychom si pohrávali s myšlenkou, že by si snad babičky a naše maminky nevěděly s něčím rady, pár rad, tak říkajíc bez záruky, dodáváme vaší pozornosti. Dnes se věnujeme očistě kovů (ve Zlatých českých ručičkách především) a babské rady je, myslím, šikovně, doplňují…

A začněme stříbrnými předměty, které bývaly a asi ještě stále jsou dobrým svatebním darem. Ovšem vyžadují údržbu. Co si budeme povídat. Babičky věděly, že na stříbro platí zkyslé mléko. Vlijte jej do misky a ponořte do něj alespoň na hodinu předměty, které potřebujete vyčistit. Na zčernalé stříbro, třeba na šperky, využívaly vodu z vařených brambor. Tento jednoduchý recept jim (podle zkušenosti) zaručil po dvou hodinách čisté stříbro. Stačilo je opláchnout čistou vodou a vyleštit měkkým hadříkem.

Zažloutlé stříbro zabalily do alobalu a zabalené je ponořily na tři minuty do vroucího roztoku z dvou litrů vody, lžíce jedlé sody a lžíce soli. Poté předměty opláchly pod tekoucí vodou, osušily a vyleštily.

Silně zoxidované stříbrné předměty čistily a snad i dnes čistí, pomocí směsi octa a čpavku. Pochopitelně takto silné pachy je lepší nechat venku, než v bytě, a tak s čištěním vyrazte raději na zahradu nebo na balkon či lodžii. Směsí z 90 g octa a 10 g čpavku napusťte hadřík, kterým budete zašlé předměty čistit. Po vydrhnutí je opláchněte. Jakmile předmět začne oxidovat, ihned jej vyčistěte navlhčeným bavlněným hadrem namočeným v sodě. Pro dlouhotrvající lesk osušený předmět vysušte fénem zprvu puštěným jen na slabo.

Zašlé stříbro lze oživit leštěnkou, která mu pak vytvoří ochrannou vrstvu. Pracujte v rukavicích, aby se povrch chránil před poškrábáním nehty a působením potu a kyselin z povrchu ruky. Zdobené stříbro čistěte měkkým kartáčkem na ruce a pak přeleštěte měkkým kartáčem na vlasy. Tak to dělaly babičky, které stříbrné předměty doslova (celoročně) hýčkaly. Proto stříbro ukládaly do lněných sáčků či do zásuvek měkce obložených. Aby se stříbro nepoškrábalo.

A ještě o stříbře. To opravdu není k běžnému každodennímu užívání. Však ho bábinky jen tu a tam čistily a oprašovaly. Moje babička z Manětína je označovala jako danajských svatební dar, který nelze prodat kvůli vzpomínkám na svatbu, »jíst se na tom také nedá« říkávala… Ale přesto nejméně dvakrát za rok čistila stříbrné nádobí pastou namíchanou ze škrobové moučky a vody. Směs nanesla na nádobí, nechala zaschnout a pak flanelem vyleštila do lesku.

I měděné nádoby na vaření byly spíše pro parádu než na přípravu pokrmů. V restauracích je to jinak, ale doma? Vyhodit ho nelze, proto nutno čas od času vyčistit. Babičky posypaly hrnce, pánve i pokličky jedlou sodou, pokropily je obyčejným octem a s měkkého hadříku či poloviny citronu vyčistily. Opláchnutí vodou k dosažení skvělého efektu bohatě stačí. Používám k očistě měděné džezvy, kterou jsem si kdysi koupil na jedné ze služebních cest na vaření kávy, měkký hadřík namočený do citronové šťávy se solí. Tak jak radí babičky. A džezva slouží a slouží. Káva v ní připravená například podle aztéckých babiček, společně s čerstvě nastrouhaným muškátovým oříškem nemá chybu…

Bronz a také tepané bronzové předměty, které dostaly darem či si je přivezly z dovolené, babičky omývaly vodou s citronovou šťávou, »vydrbaly« je kartáčkem, opláchnuly vodou a vyleštily kouskem semišové kůže.

Lecjaké předměty z tzv. anglického cínu, máte možná také doma. Babičky je čistily listy obyčejného, ale čerstvého zelí, nebo dřevěným popelem smíchaným s trochou vody. I omytí teplým černým pivem s následným přeleštěním měkkou kůží používaly k jejich leštění. Ale nikdy je neukládaly poblíž dubového dřeva, jehož výpary cínu rozhodně neprospívaly. Inu byly moudré… A za to jim budiž chvála!

