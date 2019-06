Ilustrační FOTO - Haló noviny

USA – Írán: k nové válce chyběly minuty

Spojené státy se v noci na včerejšek ocitly na pokraji ozbrojeného konfliktu s Íránem, prezident Donald Trump ale na poslední chvíli rozkaz k úderu proti íránským cílům odvolal. Napsal to deník The New York Times a na Twitteru to včera potvrdil sám Trump. Následky včetně 150 lidských obětí by podle něj byly neúměrné.

Údery na tři cíle včetně radaru či raketové baterie měly být »odvetou« za akci íránských revolučních gard, které sestřelily americký bezpilotní stroj RQ-4 Global Hawk. Stroj za 130 milionů dolarů (2,9 miliardy Kč) byl podle Pentagonu zasažen v mezinárodním vzdušném prostoru. Podle revolučních gard byl však stroj sestřelen, když sbíral data nad íránským územím.

RQ-4 Global Hawk. FOTO - wikipedia commons

»Byli jsme připraveni k odvetě ve třech různých směrech, když jsem se dotázal, kolik lidí zemře,« napsal včera Trump. »Bude to 150 lidí, zněla odpověď generála. Deset minut před úderem jsem to zastavil, protože by to bylo neúměrné oproti sestřelení nepilotovaného dronu,« uvedl prezident. Prý kdyby šlo o pilotovaný stroj, byla by situace jiná (takže poměr 150:1 či ku dvěma) už by byl zřejmě v pořádku. Nenechme se proto zmást, Trump není žádný lidumil a na mírotvorce si jen hraje. Zatím…

Velitel letectva revolučních gard Amír Alí Hádžízáde včera řekl, že Írán se rozhodl nezasáhnout americký letoun s 35 lidmi na palubě, který americký dron doprovázel. Podle Hádžízádeho šlo o námořní hlídkový letoun Boeing P-8 Poseidon. Íránci navíc i americký dron několikrát varovali, než ho sestřelili. Íránské ministerstvo zahraničí mmch. tvrdí, že Teherán má nevyvratitelný důkaz, že letadlo vstoupilo do íránského vzdušného prostoru.

Americký Federální úřad pro letectví (FAA) po incidentu vydal zákaz přeletů civilních letadel nad Hormuzským průlivem a Ománským zálivem. Přelety tohoto regionu zastavily i společnosti Air France-KLM, Quantas, British Airways nebo Malaysia Airlines. Český Úřad pro civilní letectví vyčkává na další postup, který případně chystá Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA).

Bílý dům na křižovatce

Bílý dům se podle amerických médií ocitl na křižovatce, kdy váhá mezi okázalou demonstrací síly a slibem vyhnout se ozbrojeným konfliktům. Trump zatím volí zdrženlivost, na válku se těší hlavně duo Bolton/Pompeo (šéf diplomacie). Podle serveru Politico ignoroval Trump výzvy Pentagonu a některých republikánských poslanců, aby proti Teheránu tvrdě zasáhl. Místo toho se rozhodl dostát svému slibu z volební kampaně v roce 2016, kdy se zavázal, že se vyhne zbytečným válkám na Blízkém východě.

Své rozhodnutí údajně Trump konzultoval se svými přáteli včetně moderátorů televize Fox News. Řekl jim prý, že na vojenskou odpověď tlačí zejména bezpečnostní poradce John Bolton. »John miluje války,« stěžoval si na oko kontroverzní prezident a dodal, že válka s Íránem by mohla jeho prezidentský mandát zničit. Právě toho se bojí, nejde mu o jakoukoli nevyváženost.

Omarová: Falešné záminky k válce

Opoziční demokraté reagovali s rozhořčením na zprávy o měnící se Trumpově strategii vůči Íránu. »Dává přednost eskalaci před diplomacií, aniž by věděl, jak se dostat z kolotoče, který roztočil,« napsal na Twitteru senátor Chris Murphy. »Přesně se ukázalo, proč politika není hra. Prezidenty by měl šlechtit intelekt a soudnost, k nynější situaci nikdy nemělo dojít,« konstatoval bývalý poradce prezidenta Baracka Obamy Ben Rhodes.

»Ti samí lidé, kteří nás vtáhli před 16 lety do iráckého dobrodružství, teď vyzývají k nové válce, tentokrát proti Íránu. Prezident je ale vůči tomu skeptický, velmi skeptický,« oponoval televizi Fox News bývalý Trumpův neoficiální poradce Tucker Carlson.

Američtí zákonodárci se rozcházejí v názoru, zda by si Trump měl v případě konfliktu s Íránem vyžádat souhlas Kongresu. Demokratický poslanec John Garamendi je přesvědčen, že jakýkoli válečný akt musí mít podporu Kongresu. Zapotřebí je podle něj i zajištění podpory ze strany spojenců. Republikán Mark Green naopak soudí, že v případě íránského útoku Trump souhlas parlamentu s reakcí nepotřebuje.

Důrazné varování před válkou s Íránem adresovala Bílému domu demokratická poslankyně Ilhan Omarová, muslimka somálského původu. »Agresoři stejně jako v Iráku využívají falešné záminky k válečným výzvám. Stejně jako v případě Iráku je naše média mají za bernou minci. Stejně jako v Iráku budou umírat děti, ztraceny budou americké životy a svět bude méně bezpečný,« napsala moudře na Twitteru.

I mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov včera proto podle ČTK oběma stranám radil zdrženlivost a generální tajemník OSN António Guterres zase ocelové nervy. Mluvčí německé kancléřky Angely Merkelové řekla, že Německo vítá Trumpovo rozhodnutí útok zastavit, což prý dokládá, že si Trump válku nepřeje.

Zbraně Saúdské Arábii

Skutečně? To by potom Senát Spojených států nemusel ve čtvrtek schvalovat několik usnesení, kterým nesouhlasí s plánem Trumpa na prodej zbraní Saúdské Arábii. Agentura Reuters krok Senátu, kde přitom drží těsnou většinu Trumpovi republikáni, označila za výjimečnou výtku na adresu Bílého domu. Dodávky zbraní největšímu (a nejagresivnějšímu) spojenci USA v oblasti to ale nezastaví…

(rj)