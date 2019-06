Protiruská hysterie v Gruzii

Koalice gruzínských opozičních stran vyzvala k odstoupení ministra vnitra, propuštění demonstrantů zadržených policií o předešlé noci a vypsání předčasných parlamentních voleb.

Vůdkyně opoziční Republikánské strany Tamar Kordzajová podle ČTK uvedla, že opozice hodlá v protestech pokračovat, aby prosadila splnění požadavků.

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová. FOTO - wikipedia commons

Dav demonstrantů, rozzuřených návštěvou ruských poslanců, se ve čtvrtek večer pokusil vtrhnout do sídla parlamentu. Zastrašená gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová později označila Rusko za »nepřítele a okupanta«. Moskva naopak kritizovala radikální gruzínské politiky za to, co označila za protiruskou provokací.

Opozice přičetla velký počet zraněných demonstrantů při potyčkách s policií (od 70 do 240 lidí) právě postupu policie a žádá odstoupení ministra vnitra. Demonstrace si přitom už vynutily odstoupení předsedy parlamentu Irakliho Kobachidzeho z vládní strany Gruzínský sen.

Nepokoje vyvolal incident v parlamentu, kde se konala schůze meziparlamentní unie pravoslavných států. Ruský delegát Sergej Gavrilov usedl jako nově zvolený předseda do křesla šéfa gruzínského parlamentu a pronesl projev v ruštině. Gruzínští opoziční poslanci hlasitými protesty zasedání přerušili a další jednání zmařili.

(rj)