Ilustrační FOTO - Pixabay

Léčebné konopí bude zřejmě z většiny hrazeno

Léčebné konopí zřejmě bude z většiny hrazeno z veřejného zdravotního pojištění. Ošetřující lékaři a lékárníci také budou sdílet údaje o lécích, které má pacient předepsané. Vládní novelu, která to předpokládá, schválila Sněmovna.

Pojišťovny by dávaly podle návrhu nejvýše na 30 gramů léčebného konopí pro jednoho pacienta měsíčně 90 procent ceny léčebného konopí. Případné vyšší množství by podléhalo souhlasu revizního lékaře. Sněmovna odmítla požadavek Tomáše Vymazala (Piráti), aby úhrada byla stoprocentní a měsíční hranice vzrostla na 180 gramů.

Pacientů, kteří užívají léčebné konopí, v ČR přibývá. Letos v květnu jich bylo 665 a lékaři jim předepsali přes pět kilogramů konopí, loni za celý rok to bylo 447 pacientů a 4,8 kilogramu předepsaného konopí. Podle odborníků ale chybí data o úspěšnosti léčby, zejména u rakoviny. Konopí se předepisuje i lidem například s roztroušenou sklerózou a AIDS. Většina pacientů je má na chronickou bolest, na níž nezabírají jiné léky.

Sdílení údajů mezi poskytovateli zdravotní péče by mělo podle kabinetu zajistit bezpečnější a kvalitnější předepisování léků. Ošetřující lékaři a lékárníci, ale i zdravotničtí záchranáři budou mít v návaznosti na elektronické recepty podle novely přehled o všech lécích, které má pacient předepsané. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech.

Lékový záznam by mohl zamezit duplicitnímu předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. Pacientům dá předloha právo zakázat vstup jejich lékařům do databáze o jejich lécích. Občanští demokraté a Piráti neuspěli s opačným návrhem, tedy aby si lékaři nebo lékárníci museli vyžádat aktivní souhlas pacienta. Sněmovna nepodpořila ani snahu lidovce Víta Kaňkovského uplatňovat tento postup aspoň u onemocnění spojených s »vysokým stupněm společenské stigmatizace«, jako je AIDS nebo některé psychiatrické nemoci.

Lékový záznam přináší pro pacienty mnoho výhod

Schválení novely uvítala stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková. »Je dobře, že Sněmovna po několikaměsíčním, často bouřlivém projednávání, konečně schválila možnost nahlížet do přehledu o všech pacientovi předepsaných a vydaných léčivých přípravcích. Díky této dlouho slibované funkci elektronického receptu bude možné odhalit případné opakované předepisování nebo užívání stejného léku pod různými obchodními názvy (duplicity) a zároveň upozornit na kontraindikace. Tedy, že lék je zcela nevhodný vzhledem k ostatním lékům či přidruženému onemocnění, nebo že některý lék má pro daného pacienta nežádoucí účinky,« uvedla Marková. Lékový záznam bude umístěn v úložišti Státního ústavu pro kontrolu léčiv a přístup do něj bude mít pouze lékárník a příslušný lékař, který bude pacientovi léky předepisovat a vydávat. Pacient se tak podle Markové nemusí obávat zneužití osobních dat. »Tato data ostatně již dnes bez problémů shromažďuje zdravotní pojišťovna. Pokud si však pacient nebude přát, aby lékař nebo lékárník nahlížel do jeho lékového záznamu, může tak celkem jednoduše učinit,« dodala stínová ministryně. Zároveň zdůraznila, že kromě nesporných výhod pro pacienty, přispěje lékový záznam i k úspoře systému veřejného zdravotního pojištění. »Předepisování duplicitních léků totiž stojí ročně stovky miliónů korun a zamezením nežádoucích interakcí také nedojde ke stovkám zbytečných hospitalizací a nutných zdravotních výkonů,« uvedla Marková.

Stínová ministryně zdravotnictví za KSČM Soňa Marková.

Dostupnost léčiv v každé lékárně

Sněmovna podpořila návrh člena výboru pro zdravotnictví Daniela Pawlase (KSČM), který by měl zajistit dostupnost léčiv v jakékoli lékárně v ČR. »Můj návrh zajistí zásobování všech pacientů v České republice v lékárnách v místě jejich bydliště. Minimalizuje rizika, spojená s výpadkem dodávek zajištěných jediným dodavatelem,« zdůvodnil změnu Pawlas. Návrh zavádí takzvaný chráněný distribuční systém, do kterého by se mohl přihlásit každý distributor léčivých přípravků. V dobrovolně převzaté povinnosti veřejné služby by se podle zdůvodnění úpravy zavázal zásobovat lékárny do dvou pracovních dnů od obdržení objednávky. Nynější povinnost dodávek léků do lékáren je podle Pawlase kritizována a není vymáhána.

Dolní komora neumožnila zásilkový prodej léků na předpis, jak chtěl s poukazem na požadavky lidí se zdravotním postižením Patrik Nacher (ANO). V současnosti si lidé mohou nechat poslat zásilkovou službou jen volně prodejné léky.

Předlohu nyní posoudí senátoři.

(jad, ku)