Ilustrační FOTO - Pixabay

Ženě, která nechala kojence venku v mrazu, uložil soud 30 měsíců

Jednadvacetiletou ženu, která podle obžaloby nechala loni v únoru svého šestitýdenního syna venku v mrazu, potrestal pražský městský soud za opuštění dítěte 30 měsíci vězení. Státní zástupkyně ženu obžalovala z pokusu o vraždu, ten se ale podle soudkyně nepodařilo prokázat. Matka dítěte před soudem vypovídat odmítla. O skutku nemluvila ani s policií, znalcům ale řekla, že doufala, že syna na ulici někdo najde. Verdikt není pravomocný.

"Nepodařilo se prokázat, že by obžalovaná měla záměr a úmysl poškozeného usmrtit," vysvětlila předsedkyně trestního senátu Hana Hrnčířová, proč přistoupila k mírnější kvalifikaci skutku. Obžalovaná si sice podle ní nepočínala správně, pokud by dítě chtěla opravdu zabít, mohla postupovat i jinak.

Mladá žena původem z Vietnamu podle obžaloby odložila své dítě loni 19. února u opuštěné budovy v Čiklově ulici v Praze 4 a odešla. Chlapeček byl nedostatečně oblečený, spal, nevydával žádné zvuky a ležel na betonu a na odlehlém místě. Vzhledem k tomu, že teplota byla pouze těsně nad nulou, vydržel by novorozenec naživu podle znalců pouze několik desítek minut.

Dítě podle obžaloby nezemřelo jen díky náhodě, nalezl ho totiž podnikatel Filip Slovák, který ho vzal domů a zavolal záchrannou službu. Ten dnes soudu popsal, jak kojence našel i to, jak ještě předtím viděl z místa odcházet ženu, která byla postavou podobná obžalované.

Podle soudkyně Hrnčířové je nepochybné, že obžalovaná své dítě vystavila nebezpečí smrti nebo vážné újmy na zdraví. Za takovéto opuštění dítěte ženě hrozí maximálně pět let vězení, Hrnčířová uložila s přihlédnutím ke všem okolnostem trest zhruba v polovině sazby.

Matka dítěte znalcům dříve řekla, že měla dítě s dlouholetým partnerem, který ho ale nechtěl. Syna nechtěla nechat u matky, protože se s ní neustále hádala. V den události prý vzala novorozence na procházku, pořádně ho neoblékla proto, že oblečení nechala zamčené v autě. Až při procházce ji prý napadlo, že dítě položí na zem a odejde.

Podle svých slov si myslela, že ho někdo najde, po chvíli se navíc údajně chtěla pro dítě vrátit, ale nenašla cestu zpět. Později své tvrzení změnila a uvedla, že se na místě schovala, a pokud by dítě někdo nenašel, vzala by si ho zpět. Tuto část ženiny výpovědi žalobkyně považuje za účelovou, podle soudkyně se však tuto verzi nepodařilo vyvrátit.

Podle znalců musela žena svůj skutek alespoň chvíli zvažovat. Má také dostatečný intelekt na to, aby pochopila, že novorozené dítě opuštěné v zimě venku zemře. Jednomu ze znalců žena také sdělila, že v mobilním telefonu hledala adresy babyboxů, žádné však nenašla. Syna by nyní chtěla zpět.

Státní zástupkyně dnes v závěrečné řeči popsala, že obžalovaná má problematickou minulost, jako mladistvá byla například delší dobu ve výchovném ústavu. Zdůraznila, že pokud chtěla žena novorozence odložit, mohla si vybrat jiné místo, na kterém se pohybuje více lidí, například kostel nebo obchod. "Jakékoliv jiné místo by bylo lepší než takovéto opuštěné místo," řekla žalobkyně.

"Musela počítat s tím, že tam to dítě nebude nalezeno a že to dítě s největší pravděpodobností umře," doplnila. Matce dítěte hrozilo 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest, státní zástupkyně pro ní navrhla trest pod dolní hranicí trestní sazby.

Obhájce obžalované v závěrečném návrhu řekl, že skutek se nestal tak, jak je v obžalobě popsán. Podle něj nebylo prokázáno, že by žena chtěla syna usmrtit úmyslně. "Jedná maximálně o trestný čin odložení dítěte," řekl právník. O existenci babyboxů prý žena nevěděla, navíc se neměla od koho naučit péči o dítě, protože většinu svého dětství nežila s matkou, ale ve Vietnamu se zbytkem rodiny.

Žena den po činu odjela do Německa, kde si podle svých slov dělala kurz manikérky a kde žije její přítel. Podle obhájce neodjela ze země proto, aby unikla trestnímu stíhání, ale kvůli tomu, aby mohla vydělat peníze na péči o dítě. Po několika měsících ji zadržela policie, od té doby je ve vazbě.

