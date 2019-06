Ilustrační FOTO - Pixabay

V Česku loni utonulo 185 lidí, o čtyři více než v roce 2017

V Česku loni utonulo 185 lidí, z toho bylo 133 mužů a 52 žen. Bylo to o čtyři lidi více než v roce 2017. Asi desetina utonulých jsou děti do 15 let. Utonutí je tak po dopravních nehodách nejčastější příčinou smrti dětí, vyplývá z údajů Českého statistického úřadu. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) jsou počty utonulých na jednoho obyvatele v ČR až dvojnásobně vyšší než v některých přímořských státech jako Francie nebo Velká Británie.

V bazénu utonulo za celý loňský rok šest lidí, ve vaně deset. Drtivá většina životů ale vyhasla pod hladinou přírodních vod. Poslední tři roky se drží počty utonulých kolem 180 obětí, ale například v roce 1997 utonulo dokonce 326 lidí.

"Příčinu tohoto dramatického stavu můžeme vidět v nedostatečné prevenci, která za poslední roky byla ze strany státu prakticky nulová. Srovnáme-li třeba kampaně BESIP a to, že počty utonulých lze srovnávat třeba s počtem usmrcených motorkářů, je stav tristní," uvedl Jan Sedláček, odborný garant projektu Bezpečné dětství u vody bez nehody. Cílem projektu je zlepšit informovanost rodičů a dětí o zásadách bezpečného chování u vody a ve vodě.

Na řekách v ČR se loni staly tři smrtelné nehody. V jednom případě utonul vodák po nehodě na jezu a další dva lidé utonuli poblíž nebezpečných jezů. Hasiči zasahovali loni na řekách v devíti případech, z toho se šest týkalo jezů. Asociace vodní a turistiky a sportu upozornila na to, že ani na jednom z jezů, kde lidé zemřeli, nebyly instalovány prvky laické pomoci, jako je například záchranná podkova, a proto nikdo nemohl z jezu pomoci. Na jezech, které jsou vybaveny záchrannými prostředky, se podle asociace žádné vážné nehody nestaly a ani nemuseli zasahovat hasiči.

K velké kuráži plavců často přispívá alkohol. "Statistiky hovoří o tom, že zhruba 40 procent utonulých osob umělo plavat a 40 procent z nich měla v krvi zjištěn alkohol," doplnil Sedláček.

"Často se setkáváme s nevhodnými plaveckými a záchrannými pomůckami, zejména nafukovací rukávky a kruhy jsou zcela nevhodné," řekl ČTK Sedláček. Na dovolených u moře Češi podceňují specifická rizika, jako jsou vlny, zpětné proudy nebo odliv, a příliš nerespektují varovnou signalizaci. V moři končí svůj život ročně několik desítek českých turistů, nejvíce v Chorvatsku, uvedla Eva Svobodová z pojišťovny UNIQA. Voda má podle ní na svědomí v přírodě každý rok i řadu poranění po skoku do mělké vody.

"Skokan si minimálně přivodí úraz hlavy, v horším případě ochrne po úrazu páteře a míchy. Tyto jsou pro pojišťovny z hlediska nezbytné dlouhodobé péče nejnákladnější," dodala Svobodová. UNIQA v roce 2018 registrovala dvě taková neštěstí, obě u moře v Evropě. Dlouhodobá odborná i každodenní péče o takto postižené stojí ročně miliony korun, podotkla Svobodová.

(čtk)