Diplomatický tanec mezi vejci

Už dva roky leží v Moskvě žádost kyrgyzské vlády o zřízení druhé ruské vojenské základny v zemi, uvedl list Izvestija.

Žádost je odůvodněna nebezpečím pronikání islamistů z Afghánistánu. Nebezpečí je akutní, přes hornatou a místy vysokohorskou hranici islamisté skutečně přecházejí z Afghánistánu přes Tádžikistán do Kyzgyzstánu. Míří na Kavkaz, kde radikalizují místní obyvatelstvo ke vstupu do tzv. Islámského státu (IS). Na Kavkaze jsou několikrát ročně odhalovány a zneškodňovány utajené buňky IS, v regionu panuje trvalý neklid. Takže mít základnu na jihu Kyrgyzstánu dává smysl, většina teroristů by byla pochytána hned po překročení místních hor, na Kavkaz by se nedostala.

Jenže Moskva se stále nemůže rozhodnout. Na jedné straně upevnění pozic Ruska ve Střední Asii, na druhé narušení tamní křehké rovnováhy. Proti druhé ruské základně brojil zejména Islam Karimov, uzbecký vládce, který varoval před militarizací regionu. Také mu bylo proti mysli, že by základna vyrostla na území, které je obýváno etnickými Uzbeky. Mezi Kyrgyzy a Uzbeky to občas zajiskří, základna by podobným »hrátkám« učinila konec. To se Karimovovi nelíbilo. Výmluvně to hovoří o vztazích, které mezi zeměmi regionu panují. Karimov už není mezi živými, jeho nástupci se však dál cítí být ochránci »všech Uzbeků«, ať žijí v Uzbekistánu, či za jeho hranicemi. Navíc by nová ruská základna musela být kvůli hornatému terénu umístěna v sousedství uzbeckých hranic a vojenská letadla by při startech i přistáních část uzbeckého teritoria denně přelétala.

Problém vytváří i samotná kyrgyzská politika. Je jasné, že velkou uzbeckou diasporu na jihu země neovládá, Uzbekové žádají autonomii a pomýšlejí i na připojení se k Uzbekistánu.

V nedávné historii se přitom Kyrgyzstán stal zlobivým dítětem, když dovolil Američanům, aby v zemi vybudovali základnu. Stalo se to v roce 2011, Američané postavili základnu Manas. Drželi se na ní tři roky, pak ji opustili. Potřebovali ji podle svých vyjádření jako oporný bod při stažení armády z Afghánistánu. Hned po Američanech se ozvala Moskva. Také ona v Kyrgyzstánu dostala povolení vybudovat základnu, shodou okolností hned vedle americké. Američané kromě stažení svých vojáků z Afghánistánu, což se povedlo, intrikovali proti kyrgyzské vládě, chtěli dostat k moci opozici, alespoň vláda si to myslela. Vyhodila tedy Američany a po Rusech chtěla vyšší nájem. Dostala jej.

Rusové ale malou ochotu ke zvýšení své vojenské přítomnosti v Kyrgyzstánu vidí i v penězích. Nechce se jim dávat značné prostředky do stavby další základny, když jednu mají i v Tádžikistánu, tedy v zemi, která s Afghánistánem přímo sousedí. Tu mohou posílit a získat na to i finanční krytí. Kyrgyzstán začíná být totiž pro islamisty branou nejen na Kavkaz, ale také do sousední čínské Ujgurské autonomní oblasti. Říká se, že Čína přispívá na ruskou základnu v Tádžikistánu a že ruští vojáci předávají pochytané ujgurské islamisty čínským bezpečnostním orgánům. Tato tvrzení nikdo nepotvrdil, ale pravděpodobně nejsou lichá.

Takže druhá základna zatím asi nebude. Kyrgyzskou vládu musí uspokojit ruská ochota zaplatit víc za vojenská zařízení. Koncem března se obě strany dohodly, že vyčleněná plocha pro ruské vojáky bude zvětšena na téměř 300 hektarů a nájem na 4,8 milionu dolarů ročně. Jde o formulaci, která vlastně nevylučuje existenci druhé základny, ale pokud se výrazně nezvýší počet islamistů pronikajících přes hranice, asi k žádné stavbě nedojde.

(pe)