Dva výroky

Zaujaly mě dva výroky našich demokratických politiků. Jsou velmi poučné. Zvláště pro ty »nedemokraty«. Slyšel jsem je v České televizi, takže musí být pravdivé, protože ČT nelže. První vyslovil před krátkým časem šéf Pirátů Ivan Bartoš. Ten druhý předseda občanských demokratů Fiala. Oba jistě velmi zasvěcení muži. Přečtěme si jejich slova:

Bartoš: »My chceme, aby Sněmovna mohla skutečně fungovat.«

Fiala: »Dáme to na zem.«

Ptáte se asi, jak to tedy vlastně je, funguje Sněmovna, nebo nefunguje? Funguje, lze se o tom dokonce v »nočních přenosech« na ČT přesvědčit. Výstupy z ní se objevují na stránkách novin, komentáře o tom či onom zákonu, který přijali poslanci – většinou po velmi ostrých hádkách – si můžeme poslechnout v televizi či z rozhlasových stanic. Nic na tom, že se často velmi liší. Na to mají autoři právo. Vyber si z toho zmatku, vážený čtenáři, posluchači, diváku, nějaké ratio! Takže má nebo, nemá pan Bartoš pravdu? Má, z jeho hlediska. Nepřekvapuji vás? Sněmovna totiž není ovládána Piráty. Neposlouchá je. Nemohou prosazovat to, co pokládají za »správné fungování«. Prostě, zjednodušeně řečeno, Sněmovna je neposlouchá, což šéfa Pirátů pochopitelně rozčiluje. Je ambiciózní. Dal si cíl vyhrát volby do Evropského parlamentu, Nevyhrál je. To ho muselo rozčílit. A ani ve Sněmovně se nedaří podle pirátských not. To je další důvod k rozčilení. Takže suma sumárum – když nebude Sněmovna poslouchat Piráty, nebude správně fungovat. Punktum.

Pan předseda Fiala zase chce »to« »dát na zem«. Ale co »dát na zem«? Napadají mne lecjaké věci. Od poštovního balíku po hausbót. Ale to zřejmě předseda Fiala na mysli neměl. Možná mluvil o premiérovi a v jeho terminologii je Andrej Babiš pouze »to«. Osobně si však nemyslím, že současný premiér létá v oblacích. Myslím, že myslí racionálněji než pan Fiala. A že on je spíš nohama na zemi než předseda ODS. Pan Fiala si ovšem myslí opak a sebe pokládá za mesiáše. Ježíše Krista mesiášem udělali především jeho následovníci a zvláště pak křesťanská církev. To pana Fialu těžko potká. Doposud každý z posledních předsedů ODS neskončil totiž právě slavně. A že by pan Fiala byl lepší? Spíš myslím, že také se po něm brzy zavře voda. Nepřeji mu to. Má však štěstí. Římský způsob vyřešení problému přibitím na kříž ho nečeká. Ta doba je už pryč. Proto může tak »moudře« plkat.

Jaroslav KOJZAR