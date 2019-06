Filip očekává brzké jmenování nového ministra kultury

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip očekává, že prezident Miloš Zeman odvolá ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) tento týden po jednání s jeho možným nástupcem Michalem Šmardou (ČSSD). Uvedl to v Otázkách Václava Moravce.

To, že prezident dosud Staňka neodvolal, Filipovi nevadí. »Vadilo by mi to, kdyby to bylo poprvé, ale kritizovali jsme to i za Václava Havla a i za Václava Klause,« uvedl Filip. Dodal, že už při schvalování přímé volby prezidenta, kterou komunisté nepodpořili, upozorňoval na to, aby se zákonodárci zaměřili také na postavení jednotlivých ústavních institucí. »Ale nic se nezměnilo, média mlčela, mediokracie hrála svou roli,« konstatoval Filip. Bude prý respektovat, pokud se výměna v čele ministerstva kultury uskuteční tento týden po setkání Zemana a Šmardy na Vysočině. Tři týdny od návrhu na odvolání ministra do jeho přijetí jsou podle něj přijatelné. »Ve chvíli, kdy Staněk rezignoval, měl prezident právo to nepřijmout, dokonce jsem to považoval za správný krok,« uvedl Filip. Jakmile se však Zeman domluví s novým nominantem, tak by ho měl jmenovat. »Já považuji za špatné, když se to neděje podle ústavních pravidel, a tady už jsem ochoten to říct i panu prezidentovi Zemanovi rovnou,« řekl Filip. Odstupujícího ministra Staňka se však zastal. V úřadu podle něj napravoval špatná rozhodnutí dřívějšího ministra Daniela Hermana (KDU-ČSL).

S předsedou Pirátů Ivanem Bartošem se Filip shodl na tom, že Zeman je silnější politik než premiér. »Babiš není slabý premiér, jenom je Miloš Zeman silnější politik s vyšší politickou zkušeností,« řekl Filip. Podle Bartoše je Zeman rozhodně zkušenostmi, kontakty a způsobem vedení politiky silnější než Babiš a v tandemu těchto dvou politiků často hraje první housle. »Dokáže si povodit premiéra,« řekl Bartoš.

Bojí se, že justice začne fungovat

Oba politici se v pořadu vyjádřili také k ročnímu působení koaliční vlády ANO a ČSSD. Filip na vládě ocenil několik pozitivních kroků zejména v oblasti mzdové politiky, je také rád za některé personální změny. Konkrétně poukázal na bývalého ministra dopravy Dana Ťoka (ANO), jehož komunisté dlouhodobě kritizovali.

Podle Bartoše vláda nenaplnila očekávání řady lidí a nesplnila sliby. Vládě vytkl také personální krizi. Ta podle něj nespočívá v tom, že odcházejí špatní lidé, ale že nepřicházejí lepší. »Otázkou vždy je, jak je nový ministr kompetentní, ale také, jaké má zázemí ve straně. Problém je, že tam přicházejí všichni Babišovi muži a oni teď dělají politiku,« uvedl. Za velmi překvapivý označil odchod Jana Kněžínka z postu ministra spravedlnosti.

S tím Filip nesouhlasil. Kromě výměny ve vedení resortu dopravy označil za změnu k lepšímu i změnu ve vedení ministerstva průmyslu a obchodu. A ke zlepšení podle něj došlo i v případě výměny šéfů resortu spravedlnosti. »U Marie Benešové vidím zásadní posun k lepšímu, ve všech svých funkcích, ať už jako nejvyšší státní zástupkyně nebo ministryně spravedlnosti, byla schopna nezávisle podle zákona, podle Ústavy, rozhodovat,« řekl. V této souvislosti se pozastavil nad tím, že jedním z požadavků protestů, které se konají v Praze, je právě odchod Benešové z čela resortu. »Ten požadavek vznikl ve chvíli, kdy Marie Benešová nastoupila do funkce, a neřekla ještě ani slovo. Já si jí jako nezávislé osobnosti znalé práva vážím. Zaráží mne, že demonstrace podporují lidi, kteří se bojí toho, že ta justice začne fungovat,« uvedl Filip. Konkrétně poukázal například na bývalého premiéra Mirka Topolánka, který se protestů také zúčastňuje a který podle něj může mít strach, že to pod Marií Benešovou začne fungovat.

Bartoš Benešové vytkl návrh zákona o státním zastupitelství. V něm podle šéfa Pirátů ministryně nedodala, co slíbila. Navrhovaná účinnost zákona až od roku 2022 podle něj znamená, že by nynější kabinet mohl snáz vyměnit vedoucí státní zástupce. Návrh také přinese větší vliv ministerstva spravedlnosti na jmenování vedoucích žalobců, řekl. Podle Filipa bude zákon o státním zastupitelství schvalovat Sněmovna a v ní se jeho parametry mohou změnit.

Na předčasné volby není vhodná doba

Řeč přišla i na středeční mimořádnou schůzi Sněmovny, kterou svolala pravicová opozice k vyslovení nedůvěry vládě. Bartoš uvedl, že zatím neumí číst pozici ČSSD, je přesvědčen, že sociální demokraté prozatím nejsou jednotní v tom, zda vládu podpoří, či nikoliv.

Filip naproti tomu doufá, že ČSSD vládu podrží, že její poslanci budou hlasovat podle rozhodnutí svých stranických orgánů. Opozice podle něj nemá připravenou žádnou alternativu. »Zatím tady není žádný návrh opozice, jak by měla vypadat příští koalice, která by byla pro občana výhodnější,« uvedl. Možnou alternativou by podle něj mohly být předčasné volby. »Kdyby přišli s tím, že chtějí předčasné volby, jednali bychom o tom, já se toho nebojím,« prohlásil Filip. Nicméně předčasné volby podle něj teď, když se jedná o ustavení evropských orgánů, být nemohou. »Promiňte mi, kdo to tam bude vyjednávat? Určitě ne ti, kteří tady organizují jenom rozvrat celé společnosti,« konstatoval Filip.

(jad)