Pomníky, tzv. hrobodomy, vybudované v místech domů osady Ležáky. FOTO - Wikimedia commons

Nikdy nesmíme zapomenout!

Vyhlazení osady Ležáky si včera na místě tragédie připomněly stovky lidí. Řečníci v projevech připomněli nutnost připomínat si tuto událost, aby se nikdy neopakovala. Ležáky nacisté vypálili 24. června 1942 jako odvetu za atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha, dva týdny po vyhlazení středočeských Lidic. Zahynulo 51 obyvatel Ležáků.

Velké množství věnců u Památníku je výrazem úcty a vděčnosti těm, kteří zemřeli, aby další generace mohly žít v míru. Život v míru je to nejcennější, co si můžeme přát, vyjádřili ve svých projevech Andrej Babiš (ANO) i předseda Československé obce legionářské Pavel Budinský. »Je důležité si tyto události připomínat. Je to sice 77 let, ale je to důležité pro další generace, pro mladé lidi, aby se nikdy nezopakovalo to, co se tady stalo. Je to pro nás memento. Byl to útok na naši vlast a na naše občany. Děláme vše pro to, abychom sami či ve spolupráci s našimi spojenci ochránili naše obyvatele, rodiny, naše děti. Život a svoboda je pro nás to nejcennější, čeho si nejvíce vážíme,« řekl premiér Babiš.

Pietního aktu se zúčastnili kromě lidí z okolních obcí také hosté jak z České republiky, tak i ze zahraničí. Tradiční součástí pietního aktu v údolí, kde se osada nacházela, bylo kladení desítek věnců u pomníku nazvaného Kniha obětí. Přítomny byly rovněž členky Levicových klubů žen v čele s předsedkyní Květou Šlahúnkovou, věnce položili místopředsedové ÚV KSČM Stanislav Grospič a Petr Šimůnek, poslankyně Květa Matušovská, řada politiků, diplomatů a zástupců institucí a spolků z domova i ze zahraničí, např. ČSBS, VSA ČR, Slovanského výboru ČR. Početně byl zastoupen Pardubický kraj, všichni předsedové okresních výborů, Klub českého pohraničí, nechyběli ani vojáci z Moravské Třebové. Také podle Grospiče je důležité si tyto tragické události stále připomínat. »Ležáky jsou, stejně jako Lidice, Ploština a další místa, kde zvítězila nelidská moc, mementem a varováním pro celý svět. Staly se svědectvím hrůznosti nejen fašistické ideologie, ale i války jako takové. Je důležité na to nezapomínat obzvláště v době, kdy rostou požadavky Sudetoněmeckého landsmanšaftu a dochází k prolomení Benešových dekretů (případ Walderode). Sklízíme tak nepěkné ovoce ze začátku 90. let a musíme společně zabránit opakování hrůz fašismu,« řekl Grospič našemu deníku.

»Nelze zapomenout. Uplynulo 77 let od doby likvidace obce Ležáky. Vyvraždění obyvatel fašisty, kteří neušetřili ani děti, je hrůzným mementem. Nelze zapomenout dnes ani v budoucnosti. Historie hrůz fašismu se nesmí v žádné podobě opakovat. Věnujme všem obětem tichou vzpomínku. Díky nim dnes můžeme žít v míru,« uvedl pro Haló noviny předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Do Ležáků dorazila také Jarmila Doležalová, rozená Šťulíková, jedna ze dvou sester, které jako jediné vyvraždění vesnice přežily. Její sestra Marie loni v únoru zemřela. Doležalová vítá, že místo, kde Ležáky stávaly, se konečně těší úctě, které si zaslouží. »Jsem ráda, že se tady z toho stala důstojná vzpomínka na popravené a umučené. Dříve to tak nebylo, za mých mladých let se tady dělaly večer estrády. Jezdily se tady i závody na motocyklech, různě se tady stanovalo,« řekla Doležalová. Podle svých slov je sice pamětnicí tragických událostí, ale moc si toho nepamatuje. »V té době mi byly tři roky,« dodala.

Následovalo čtení jmen zavražděných obyvatel osady. Po proslovech a zapálení Ohně naděje, který ponesou během čtyř dnů žáci a studenti po trase tehdejšího transportu ležáckých obyvatel, do prostoru seskočili výsadkáři. V kulturním programu zazněly dvě krásné české písně – Země má a Modlitba v provedení žáků a učitelů ZUŠ.

Nacisté Ležáky vyhladili kvůli zjištění, že parašutisté vycvičení v Británii z Ležáků udržovali vysílačkou Libuše spojení mezi domácím a zahraničním odbojem. První zprávy o odbojové síti na Pardubicku dostali nacisté od parašutisty Karla Čurdy. Nacisté 24. června v Pardubicích popravili 33 dospělých obyvatel obce, dalších pět lidí z Ležáků a více než 40 spolupracovníků parašutistů nacisté zastřelili 25. června a 2. července. Třináct dětí z Ležáků odvlekli, 11 jich našlo smrt 25. července v plynovém voze v polském Chelmnu. Přežily jen sestry Marie a Jarmila Šťulíkovy, kterým bylo v době, kdy byly poslány do Německa na převýchovu, jeden a dva a půl roku. Dnes je místo bývalé kamenické osady národní kulturní památkou, osadu připomínají žulové pomníky s vytesaným křížem na půdorysech devíti domů.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ, (zku)